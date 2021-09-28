紐約市6234學生染疫 占全州近3成

根據州衛生廳網站公布，紐約市學生自本月1日至今，就有6234人染疫，占總數近30%。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市公校 於日前恢復全面到校上課，州衛生廳(State Department of Health)要求全州公校都需回報新冠確診案例數；根據網站公布的最新數據，紐約市學生自本月1日至今，就有6234人染疫，長島 共計也有3923名學生確診。

州衛生廳要求紐約所有公校，在2020-2021學年，需要每日向該單位回報學生及學校教職員新冠確診人數，並在網路上公開。

數據顯示，自1日以來，全州的五至17歲學生，共有2萬1788人染疫，其中紐約市最多，有6234人感染新冠，占總數約28.6%，其次則是長島，共有3923名學生確診。

教職員確診人數，同樣也是紐約市最多，共有680人；長島居第二，有382人；全州則共有2062名教職員染疫。

事實上，由於紐約市公校在恢復到校上課後的第一周，就有超過800人感染新冠病毒，華人家長開始通過社群媒體發起連署，呼籲市教育局(DOE)提供實體及線上課程選項，憂心按照如此傳播速度，將有更多學生染疫；另外，還有憂心的家長從上周就開始寧願曠課，也不願再送孩子到學校上課。

在網上連署後，短短幾天就吸引上百名家長參與連署，目前網上連署https://is.gd/L0H7MR仍在進行中；更多公校確診統計數據，可上州衛生廳網站查詢，網址為：https://is.gd/mdBxpT。