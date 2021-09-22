國家藍絲帶學校 紐約州19所入選

曼哈頓的公立234小學入選2021年度國家藍絲帶學校。（取自學校官網）

聯邦教育部 長卡多納(Miguel Cardona)21日公布2021年國家藍絲帶學校(National Blue Ribbon Schools)得獎名單，紐約州 19所學校在列，得獎學校在縮小不同族裔學生群體間成績差距方面取得顯著進步。

教育部藍絲帶獎學校計畫，每年表彰從小學到高中的全國公私立優秀學校，得獎學校或整體學業成績出色，或在縮小不同族裔學生間成績差距方面取得顯著進步；今年教育部共有325所學校入選，紐約有19所，包括公立學校、特許學校和非公立學校。

曼哈頓 入選學校包都來自第二學區，分別為公立234小學(PS. 234 Independence School)，公立290小學(PS. 290 Manhattan New School)，公立41小學(PS. 41 Greenwich Village School)；布碌崙(布魯克林)有公立249小學(PS. 249 Caton School)，The School for Future Leaders；布朗士有Icahn Charter School 3。

長島藍絲帶學校有傑瑞柯高中(Jericho Senior High School)，北岸高中(North Shore Senior High School)和Rambam Mesivta高中等。

州教育理事會總監羅沙(Betty Rosa)表示，這些學校在疫情中克服種種挑戰，成績進步出色，離不開全體教職員工和學生的努力，相信會繼續努力成為州內所有學校的模範。

國家藍絲帶學校今年走入第39年，至今已為超過9000所學校授予了這項稱號；此前曼哈頓華埠公立第130小學(PS. 130)，法拉盛公立242小學都獲得過該稱號。