我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

世界日報攜手麥當勞 辦3場線上教育研討會

紐約訊
世界日報攜手麥當勞舉辦三場線上教育研討會。
世界日報攜手麥當勞舉辦三場線上教育研討會。

在美國，如何獲得最新的教育升學資訊是華人家長非常關心的議題。自2020年開始，全球受到新冠肺炎疫情影響，大學的入學標準以及申請程序一直在改變，網課化也讓很多學生難以適應。為此，世界日報將於9月18日(周六)、25日(周六)及10月23日(周六)，再次攜手麥當勞，舉辦三場「線上教育研討會」，針對疫情下的升學策略、課外興趣培養，以及未來規劃等議題，透過網路首播的方式與大家見面。

今年的教育博覽會，圍繞議題包含如何培養課堂外興趣及重要性、大學申請經驗分享、如何應對大學招生變化、申請名校的訣竅等；邀請名校招生官、教育界專家、大學教授、常春藤學生，以線上首播方式探討申請大學過程中的重要議題。希望在特殊時期為華人家長、學子出謀畫策，成功進入理想的大學。

本周六的活動將針對「課外活動」主題，邀請到2021年大紐約華人教育基金會的三位獎學金學生鄭瀟逸(Ronald Cheng)、陳美帆(Georgia Chen)及羅美婷(Rieko Luo)，以小組討論的方式，一同分享如何培養課外活動興趣、如何幫助在大學申請過程中取得優勢、以及申請大學的經驗分享。

就讀耶魯大學攻讀電腦科學的鄭瀟逸，對機器學習、人工智能、數據分析和編碼等學科都有濃厚興趣，也同樣喜愛社會科學學科，並熱愛越野賽等戶外活動。就讀喬治城大學主修政治經濟和環境研究的陳美帆，對寫作、舞蹈及西洋劍非常有興趣。就讀康乃爾大學醫學預科的羅美婷，除了是英國皇家音樂學院聯合委員會(ABRSM)認證的鋼琴好手，也是本地游泳隊的健將，曾赴韓國留學並做義工，也擅長寫作。

世界日報為支持青年學子，在每場研討會播出後將舉辦抽獎活動，凡是報名並參加線上講座的民眾，皆有機會抽得Apple iPad、Airpods及麥當勞現金禮卡等獎品。機會難得，請從速報名bit.ly/educationwj2021。

第一場2021麥當勞線上教育研討會，將於18日(六)下午2時至2時半，以首播方式於世界新聞網、世界新聞網YouTube頻道同步播出，歡迎關心教育的華人家長以及子女共同上線觀看，以取得更多的教育、升學資訊。詳細活動資訊及第二、三場教育研討會詳細內容，請關注世界新聞網，或請洽(718)746-8889分機6361諮詢。

教育 華人 升學

上一則

福建公所攜手亞當斯 發月餅

下一則

疫期維安、救助災民 109分局獲贈月餅

延伸閱讀

前教員發表中國資助的維吾爾研究 澳洲大學要求撤稿

前教員發表中國資助的維吾爾研究 澳洲大學要求撤稿
童振源訪台灣會館、世界日報：協助下一代了解台灣

童振源訪台灣會館、世界日報：協助下一代了解台灣
9/25麥當勞線上教育研討會 前哥大招生官指點迷津

9/25麥當勞線上教育研討會 前哥大招生官指點迷津
世界日報攜手麥當勞舉辦三場麥當勞線上教育研討會

世界日報攜手麥當勞舉辦三場麥當勞線上教育研討會

世界日報攜手麥當勞 舉辦三場麥當勞線上教育研討會

世界日報攜手麥當勞 舉辦三場麥當勞線上教育研討會

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部，倒地不起，留下一片血跡。(記者牟蘭／攝影)

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

2021-09-09 02:30
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27
在九一一恐襲中離世的譚嘉慧生前熱愛到處旅行。(譚敏儀提供)

長女、弟弟911遇難 譚敏儀：永遠活在記憶中

2021-09-11 10:30
陳緹娜家洪水後一片狼藉。（陳緹娜提供）

洪災瞬間淹沒住宅 他帶孕妻車頂避難 次日竟接房東「逐客令」

2021-09-13 02:29

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大