世界日報攜手麥當勞 辦3場線上教育研討會

世界日報攜手麥當勞舉辦三場線上教育研討會。

在美國，如何獲得最新的教育 及升學 資訊是華人 家長非常關心的議題。自2020年開始，全球受到新冠肺炎疫情影響，大學的入學標準以及申請程序一直在改變，網課化也讓很多學生難以適應。為此，世界日報將於9月18日(周六)、25日(周六)及10月23日(周六)，再次攜手麥當勞，舉辦三場「線上教育研討會」，針對疫情下的升學策略、課外興趣培養，以及未來規劃等議題，透過網路首播的方式與大家見面。

今年的教育博覽會，圍繞議題包含如何培養課堂外興趣及重要性、大學申請經驗分享、如何應對大學招生變化、申請名校的訣竅等；邀請名校招生官、教育界專家、大學教授、常春藤學生，以線上首播方式探討申請大學過程中的重要議題。希望在特殊時期為華人家長、學子出謀畫策，成功進入理想的大學。

本周六的活動將針對「課外活動」主題，邀請到2021年大紐約華人教育基金會的三位獎學金學生鄭瀟逸(Ronald Cheng)、陳美帆(Georgia Chen)及羅美婷(Rieko Luo)，以小組討論的方式，一同分享如何培養課外活動興趣、如何幫助在大學申請過程中取得優勢、以及申請大學的經驗分享。

就讀耶魯大學攻讀電腦科學的鄭瀟逸，對機器學習、人工智能、數據分析和編碼等學科都有濃厚興趣，也同樣喜愛社會科學學科，並熱愛越野賽等戶外活動。就讀喬治城大學主修政治經濟和環境研究的陳美帆，對寫作、舞蹈及西洋劍非常有興趣。就讀康乃爾大學醫學預科的羅美婷，除了是英國皇家音樂學院聯合委員會(ABRSM)認證的鋼琴好手，也是本地游泳隊的健將，曾赴韓國留學並做義工，也擅長寫作。

世界日報為支持青年學子，在每場研討會播出後將舉辦抽獎活動，凡是報名並參加線上講座的民眾，皆有機會抽得Apple iPad、Airpods及麥當勞現金禮卡等獎品。機會難得，請從速報名bit.ly/educationwj2021。

第一場2021麥當勞線上教育研討會，將於18日(六)下午2時至2時半，以首播方式於世界新聞網、世界新聞網YouTube頻道同步播出，歡迎關心教育的華人家長以及子女共同上線觀看，以取得更多的教育、升學資訊。詳細活動資訊及第二、三場教育研討會詳細內容，請關注世界新聞網，或請洽(718)746-8889分機6361諮詢。