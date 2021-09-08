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世報線上健康講座 專家教如何護腎

紐約訊
本期講座由紐約長老會皇后醫院主治醫師郭聖豐主講。
本期講座由紐約長老會皇后醫院主治醫師郭聖豐主講。

腎臟是身體中代謝廢物及藥物的重要器官，慢性腎臟病則是泛指引起腎功能異常的疾病類別統稱，如果沒有妥善控制病情，腎功能將逐漸退化，最終或演變成慢性腎衰竭，俗稱「尿毒症」，此時必須透過透析方法或移植腎臟等方式來延長生命。

為幫助讀者獲取最新相關醫學知識，世界日報特與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)合作，聯手推出第五期線上健康講座影片「慢性腎臟病的預防及治療」，由紐約長老會皇后醫院主治醫師、同時也是威爾康奈爾醫學院臨床助理教授郭聖豐(Sheng Feng Kuo, M.D.)擔任主講人，由淺入深地帶領讀者認識慢性腎臟疾病及相關預防與治療。

2015至2018年接受調查的美國成年人口中，有14.9%（超過3700萬）患有慢性腎病，但大多數人卻不知道自己有腎臟的問題。為了改進醫療護理，必須能夠及早識別腎臟疾病並提前進行干預。

為了提高市民對腎臟護理的認識和提倡，僅靠醫生是無法獨立完成的，還需要整體社區一起來協助。因此，正確地教育病人及社區是至關重要的。透過本次講座，郭醫師希望聽眾能夠：

瞭解腎臟的基本解剖學和功能

瞭解慢性腎臟疾病的定義和患病率

瞭解慢性腎病的主要原因

識別慢性腎臟疾病的體徵和症狀

瞭解慢性腎病的一般管理

瞭解與慢性腎臟疾病相關的併發症

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

欲觀看本期健康講座影片，請至鏈接：bit.ly/2021nypq5或掃描本頁面二維碼，觀賞完畢可參加今年第五波有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後，即有機會抽取25元的亞馬遜電子禮卡，名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報去年攜手舉辦線上健康講座系列活動，以六支涵蓋不同健康主題的影片深獲華人社區的熱烈迴響。今年雙方再次合作，將會不定期推出新一系列的線上講座，主題仍然會圍繞在社區民眾最為關注的新冠疫情資訊及各種健康議題，並會針對不同的醫學科目作深入探討。為避免漏接相關活動資訊，務請讀者持續關注世界新聞網活動頻道，網址: event.worldjournal.com。

紐約長老會皇后醫院 世界日報 NYPQ

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