教職員不打疫苗須每周檢測 違規罰千元

紐約州公校教職工若不能提供接種證明，就必須進行周檢，違者將罰千元。(取自州長辦公室)

繼上周頒布州內學生及教職工必須在教學樓中全程配戴口罩的要求後，州長霍楚 (Kathy Hochul)日前繼續推行嚴格防疫 措施，要求州內教職員工若不能提供疫苗接種證明，就必須接受每周一次的新冠病毒檢測 ，並向學校提交陰性報告才可以上班，違規的學校會罰款1000元。

州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)表示，近日批准的一項緊急條例中要求，公校教職人員必須通過聯邦疾病防治中心(CDC)官方接種卡或州開發的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)證明完全接種，才可進入校園，否則就必須接受病毒周檢。

扎克說，該規定將一直執行到「不再需要」，並要求各校「每天」向衛生廳提交檢測數據。

「我的首要任務是讓孩子們重返校園，並確保他們有一個健康、安全的學習環境。」霍楚在一份聲明中表示，在她上任的第一天，就更新了返校防疫舉措，包括要求所有進入學校設施的人員必須全程配戴口罩。

霍楚表示，現在實施的最新防疫方針將確保學校員工完全接種或定期檢測，「這是為他們自己、他們的家庭、學生以及社區負責，我正在盡我所能來保證這一點。」

學校每次出現違規，都會被處以1000元罰款；該規定即日起在全州範圍內實行。