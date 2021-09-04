我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

求職路15個月 她終等到時尚集團錄取

記者張心／紐約報導
疫情打破藝術生留美計畫，圖為賴菀仙在疫情期間找工作。（賴菀仙提供）
疫情打破藝術生留美計畫，圖為賴菀仙在疫情期間找工作。（賴菀仙提供）

「本來已經要拿實習生轉正錄用通知了，但因為疫情，公司突然大裁員，老員工都不得不離開，更何況我們這些實習生。」畢業於紐約普萊特設計學院(Pratt Institute)的賴菀仙，就是因疫情影響而無法拿到心儀工作錄用的畢業生之一。

研究所最後一學年，賴菀仙就在美國品牌活動策畫公司SubRosa擔任實習設計師，「公司很多的大客戶都是航空集團，本來經濟收益很好，還在擴張做數字化轉型。」誰知因新冠病毒在美國肆虐，該公司的大客戶紛紛受到波及，3月底公司就開始大規模裁員。

「其實我所學的傳播設計(Communications Design)是很搶手的小眾專業，以往同專業學生幾乎還沒畢業就都已經簽約公司，我也已經決心留在實習的公司，結果突然裁員令我措手不及。」

距離畢業只剩兩個月，賴菀仙面對留學生實習工簽1年的倒數計時，扛起求職和封城的雙重壓力，開始了漫漫的投簡歷之路。只是沒想到，這一走就是15個月。

「2020年3月開始找工作，期間投了100多份簡歷，直到2021年3月才陸續接到小公司的offer。」賴菀仙表示，2020年幾乎很難在招聘網站看到全職職位開放，所有公司都在裁員；哪怕等到面試邀約，「第二輪或第三輪面試時，就會委婉被告知其實不是你不優秀，而是公司沒辦法幫你申請美國工作簽證。」

一次次的失敗令賴菀仙很沮喪，內外環境的雙重壓力讓她決定先回家鄉台灣調養身心，「每一次收到拒信都讓我懷疑是不是自己不夠好，心理壓力真的很大，這時候是家人給了我力量。」在台灣休息一段時間後，也等到就業市場逐漸回暖，賴菀仙又「殺」回美國再戰。

2021年7月，在賴菀仙所持的學生簽證倒數計時的最後兩周，她拿到時尚集團Tory Burch全球品牌設計師職位的錄取。「一切都來得太快太神奇，獵頭在領英(LinkedIn)上找到我，進入面試流程不到兩周後就通知我被正式錄取，而且還願意幫我辦理藝術特殊人才簽證，這是一年前的我完全無法想像的。」

而和賴菀仙一樣，堅持在美求職的同學們，隨著美國疫情的控制、經濟的復甦，等到越來越多的公司恢復元氣，逐步開始招聘時，也熬過了2020年就業市場的寒冬。「周圍堅持留美的同學基本上今年都找到工作了，雖然大家這一路都走得很艱難，但是在疫情最嚴峻的時候互相陪伴，也是人生很難忘的時光。」

工作簽證 美國 疫情

上一則

挑戰地表最長紐約超馬 羅維銘盼成華人第一

下一則

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

延伸閱讀

那些落地的前塵（一○）

那些落地的前塵（一○）
科技人才搶手 今夏有求必應

科技人才搶手 今夏有求必應
疫情扮推手 2年來找遠距工作的求職者暴增460%

疫情扮推手 2年來找遠距工作的求職者暴增460%
紐西蘭疫情蔓延首都 全國封城延長 澳洲雪梨反封城示威

紐西蘭疫情蔓延首都 全國封城延長 澳洲雪梨反封城示威
疫情再起 接種疫苗成求職必要條件

疫情再起 接種疫苗成求職必要條件

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30
紐約市各地降下破紀錄豪雨、嚴重淹水，道路也充滿危險情況。(歐新社)

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

2021-09-02 08:43

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情