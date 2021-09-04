求職路15個月 她終等到時尚集團錄取

疫情打破藝術生留美計畫，圖為賴菀仙在疫情期間找工作。（賴菀仙提供）

「本來已經要拿實習生轉正錄用通知了，但因為疫情 ，公司突然大裁員，老員工都不得不離開，更何況我們這些實習生。」畢業於紐約普萊特設計學院(Pratt Institute)的賴菀仙，就是因疫情影響而無法拿到心儀工作錄用的畢業生之一。

研究所最後一學年，賴菀仙就在美國 品牌活動策畫公司SubRosa擔任實習設計師，「公司很多的大客戶都是航空集團，本來經濟收益很好，還在擴張做數字化轉型。」誰知因新冠病毒在美國肆虐，該公司的大客戶紛紛受到波及，3月底公司就開始大規模裁員。

「其實我所學的傳播設計(Communications Design)是很搶手的小眾專業，以往同專業學生幾乎還沒畢業就都已經簽約公司，我也已經決心留在實習的公司，結果突然裁員令我措手不及。」

距離畢業只剩兩個月，賴菀仙面對留學生實習工簽1年的倒數計時，扛起求職和封城的雙重壓力，開始了漫漫的投簡歷之路。只是沒想到，這一走就是15個月。

「2020年3月開始找工作，期間投了100多份簡歷，直到2021年3月才陸續接到小公司的offer。」賴菀仙表示，2020年幾乎很難在招聘網站看到全職職位開放，所有公司都在裁員；哪怕等到面試邀約，「第二輪或第三輪面試時，就會委婉被告知其實不是你不優秀，而是公司沒辦法幫你申請美國工作簽證 。」

一次次的失敗令賴菀仙很沮喪，內外環境的雙重壓力讓她決定先回家鄉台灣調養身心，「每一次收到拒信都讓我懷疑是不是自己不夠好，心理壓力真的很大，這時候是家人給了我力量。」在台灣休息一段時間後，也等到就業市場逐漸回暖，賴菀仙又「殺」回美國再戰。

2021年7月，在賴菀仙所持的學生簽證倒數計時的最後兩周，她拿到時尚集團Tory Burch全球品牌設計師職位的錄取。「一切都來得太快太神奇，獵頭在領英(LinkedIn)上找到我，進入面試流程不到兩周後就通知我被正式錄取，而且還願意幫我辦理藝術特殊人才簽證，這是一年前的我完全無法想像的。」

而和賴菀仙一樣，堅持在美求職的同學們，隨著美國疫情的控制、經濟的復甦，等到越來越多的公司恢復元氣，逐步開始招聘時，也熬過了2020年就業市場的寒冬。「周圍堅持留美的同學基本上今年都找到工作了，雖然大家這一路都走得很艱難，但是在疫情最嚴峻的時候互相陪伴，也是人生很難忘的時光。」