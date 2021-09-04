留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

過去一年因突如其來的新冠病毒對全美各界造成重創，企業紛紛凍結招聘或果斷裁員，留學生在美求職艱難。（Getty Images）

過去一年被稱為留美學生「史上最難就業 時期」，突如其來的新冠病毒對全美各界造成重創，企業紛紛凍結招聘或果斷裁員，加上川普政府出台的一系列限制外籍人士工作資格的政策，留學生在美求職幾乎比登天還難；然而軟件工程學生卻依舊搶手，大量科技與互聯網企業在疫期慷慨伸出橄欖枝，致使不少人文社科類畢業生轉行去學數據科學或電腦工程。

移民政策收緊 企業自身難保

疫情使大多數美國產業受到重創，員工的穩定度和用人成本，成為企業在困難時期不得不考量的因素。大多數企業一方面難以預測營收要多久才能回到之前水平，只能先凍結職缺和裁員來減少成本度過難關。另一方面，因聘用國際人才會有較高的員工異動可能性及需要支付移民費用等，導致多數企業無法在疫期難關大膽聘用國際人才。

川普政府從去年4月開始，推出了一系列針對外籍人士的工作簽證 嚴格管控政策，也導致企業對國際人才望而卻步。因為就算公司有意任用，也無法保證能為其成功申請到工作簽證，且曠日費時的申請流程，也讓企業面臨長時間缺工的困境，因此美國企業選擇逐步降低非美國公民 、及不具長期居留身分的外籍員工的比例。

留美學生找工作兩重天，人文社科畢業生遇冷，軟件工程高材生搶手。（Getty Images）

「瀏覽了各種求職網站，但是心儀的公司都沒有開放全職職位，無論大企業還是小公司。」2020年5月剛從紐約大學新聞學院畢業的王晨說，「好不容易有招聘，發現也不招收國際學生。」受疫情影響，大量招收人文社科類學生的企業，都在疫期裁員或是縮減規模，凍結招聘狀態是過去一年企業生存的常態。

中小型互聯網企求才若渴

然而軟件工程專業的學生卻依舊被就業市場青睞，「同學們基本上都能找到工作，互聯網公司和科技公司招聘力度還是很大，而且都願意慷慨提供工作簽證。」2020年12月畢業於哥倫比亞大學電腦科學專業的張瑞(Iris Zhang，姓名皆音譯)，在畢業時就拿到了加密貨幣公司Coinbase的全職工作，「因為公司剛上市，又是研究前沿科技，所以疫情期間開設崗位仍非常多。」

張瑞表示，往年在自己專業招聘力度最大的FAANG(臉書、亞馬遜、蘋果、谷歌、微軟)互聯網大廠，疫情期間也縮減對軟件工程師的招聘規模，「但是其他發展迅猛的大中型企業還是很青睞我們專業，沒聘上亞馬遜的同學們，去年也都被甲骨文公司錄用了。」

海歸者大增 留下的積極轉型

面對大環境嚴峻惡劣的挑戰，大多數本來追求美國高收入和高福利工作的國際人才，紛紛轉回經濟迅猛發展的新興市場國家就業。據中國「BOSS直聘研究院」調查顯示，2020年下半年以來，回中國尋找工作機會的海歸人才年比增長103%。由於中國疫情已得到有效控制，加上經濟持續強勁復甦，創造了許多就業機會，都吸引了越來越多留學生回國就業。

另一面，依舊對美國工作和生活環境有濃厚興趣的留學生，則堅持開始了轉型求職之路。「我剛拿到了位於華盛頓大學電腦科學專業的錄取，這是我的第二個碩士。」剛從哥倫比亞大學公共政策專業畢業的吳威廉(William Wu)，為繼續在美國發展，毅然自學了編程語言，打算到西雅圖尋找新的就業機會，「畢竟軟件工程師工作很好找，薪水也高。」吳威廉介紹，身邊很多同學為了留美都從文科轉工科，甚至開始讀第二個甚至第三個碩士。