金融業復甦快 但留美之路依舊艱難

留學生在美找工作艱難，圖為朴訓熙疫情期間專注找工作。（朴訓熙提供）

「人文社科專業找工作 還是很難，我決定先回韓國了。」2021年5月畢業於哥倫比亞大學(以下簡稱哥大 )國際與公共事務學院經濟與金融專業的朴訓熙(Hoonhee Park)，在找了近半年工作後，決定暫緩在美求職計畫。

朴訓熙表示，自己一直希望讀經濟學的博士，「大概畢業前後就開始找研究機構的職位，但是各大學要麼不開設相關崗位，要麼數量只有一個，連哥大都在裁減博士生的名額。」

受新冠疫情影響，美國 的高等院校授課與招生紛紛受波及，資金來源受到極大衝擊。據哥大校刊「觀察者日報」(Columbia Spectator)報導，哥大因新冠已損失近7億元，不得不削減人文社科類博士及研究助理名額，而且預計這一決策會在接下來幾年持續進行。

「但金融和商科類的公司恢復快，開放職位會多一點。這種大環境下，我不得不『曲線救國』。」朴訓熙憑藉研究所前摩根大通銀行的全職工作經歷，被世界銀行韓國辦公室錄取，「這份工作和投行業務很像，我想先積累經驗，等美國教育市場轉好再來申請博士。」朴訓熙表示，身邊最近找到工作的留學生，也幾乎都是被美國的大型金融和商業機構錄取，求職其他行業的目前還沒聽到有錄取消息的。

經過一年多的沉寂，美國的就業市場逐漸回暖，但競爭也日益激烈。據華爾街日報報導，美國在6月增加了85萬個工作崗位，增幅為去年8月以來最強，但仍然比2020年2月少680萬個；且由於加入勞動力大軍的美國人數量略有增加，失業率從5.8%上升到5.9%。

「找到工作的人數量還是很少，除了所讀專業就業市場不景氣之外，簽證申請也是很大的難關。」朴訓熙回憶說，人文社科類的OPT只有一年，很多雇主不願冒險為該類學生申請工簽，導致很多心儀職位連投遞簡歷都沒機會。「越來越多大公司在招聘網站標明不接受國際生申請，沒想到連哈佛大學的研究助理職位，都寫明只招收公民和綠卡持有者。不知道會不會再改回來，只能先等等看了。」