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紐約州要求未接種疫苗教職員工每周接受檢測

記者張晨／紐約報導
紐約州公校教職工若不能提供接種證明，就必須進行周檢，違者將罰千元。(取自州長辦公室)
紐約州公校教職工若不能提供接種證明，就必須進行周檢，違者將罰千元。(取自州長辦公室)

繼上周更新學生及教職工必須在教學樓中全程配戴口罩後，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前再次推行嚴格防疫措施，要求全州公校教師若不能提供接種證明，就必須進行每周一次的病毒檢測，並提交陰性報告方可正常上班，違者將罰款1000元。

紐約州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)表示，近日批准的一項緊急條例中要求，公校教職人員必須通過CDC官方接種卡或州開發的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)證明完全接種後才可進入校園，否則就必須接受病毒周檢。

且該規定將一直執行到「不再需要」，並規定「每天」向衛生廳提交檢測數據。

「我的首要任務是讓孩子們能重返校園，並確保他們有一個健康、安全的學習環境。」霍楚在一份聲明中寫道，在其上任的第一天，她就更新了返校防疫舉措，包括要求所有進入學校設施的人都必須全程配戴口罩。

現在實施的最新指導方針將確保學校員工完全接種或定期檢測，為他們自己、他們的家庭、學生以及社區負責，「我正在盡我所能來保證這一點」她寫道。

根據該規定，違反檢測規定的學校將被處以1000元的罰款，學校每天都有可能因為有人不遵守規定而被罰款；該規定即日起在全州範圍內實行。

檢測 紐約州 口罩

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