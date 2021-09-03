劉醇逸等促立刻為特教、殘障生提供校車

多名民選官員、教育人士和家長要求教育局立刻為特殊教育和殘障學生提供校車服務。（記者金春香／攝影）

紐約市 多所特殊教育和殘障學生學校在13日之前開學，但市教育局 卻未能給這些學校配備充足的校車和經過培訓的員工，以保證學生順利返校；州參議員劉醇逸等多名州議員和學生家長，2日呼籲教育局立即採取行動，確保需要特殊教育和殘障學生在及時獲得充分的校車服務。

紐約市的一些特殊教育和殘障學生學校為私營，有的甚至位於市區外，多年來市府都要求為這些學校提供配備經過培訓的專業員工的校車服務，確保學生安全上下學；這類學校通常比一般公立學校提前開學，有些已經於1日開始上課，然而家長和學生卻在幾天前被告知校車要到13日才開始運營，在該日之前家庭只被給予捷運卡或計程車接送服務。

劉醇逸表示，市長一直承諾新學年開始時全員返校，卻沒有給殘障學生提供他們理應獲得的校車接送服務，特殊教育、殘障學生家庭經常被市府和教育局遺忘；紐約市應當像州內其他學區一樣，從1日起就為這些學生提供校車服務。

家長Evan Stein表示，他13歲的兒子有自閉症，無法自己乘車從曼哈頓住所前往位於皇后區 的學校，「從他四歲起，我們就依靠教育局提供校車服務，然而新學年將於9日開始，教育局卻無法提供開學首兩日的校車。」

雖然市府提前支付了一定的交通費，希望家長接送特殊教育學生，但Stein表示，他和妻子在曼哈頓從事醫療相關工作，無法在送兒子到皇后區上學後，再去上班，然後再提前下班去皇后區接孩子；他們希望教育局盡快在9日開學前啟動校車服務。