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確保13日安全返校 紐約市教育局辦5場座談解疑難

記者金春香／紐約報導
為迎接返校，教育局將舉辦五場線上返校前座談。（本報檔案照）
為迎接返校，教育局將舉辦五場線上返校前座談。（本報檔案照）

教育局8月31日宣布，將從9月1日(周三)起舉行全市五區的網路返校座談，解答家長和學生的問題，確保全員13日順利返校。

返校論壇上，學生和家長可以向教育總監波特(Meisha Ross Porter)、教育局多名學監、區長辦公室員工和衛生局專家提出問題；每場論壇時間為一個半小時，波特會先發言，然後進入問答環節，五場中有四場提供中文翻譯。

家長可以提前登錄網頁https://learndoe.org/face/查詢時間和報名，報名時可提前將問題寫出，並標明該問題所屬類別，如健康安全、學業、特殊教育、心理健康等。

每場結束後，教育局會將論壇錄像上傳至https://learndoe.org/face/recordings/和https://parentu.schools.nyc/兩個網站，錯過論壇的家長可隨時上網觀看錄像。

布碌崙(布魯克林)場於9月1日(周三)晚6時舉行，提供國語(普通話)翻譯；皇后區場於1日晚8時舉行，提供國語翻譯；布朗士場於9月2日(周四)晚6時舉行；史泰登島場於2日晚8時舉行，提供國語翻譯；曼哈頓場於9月9日(周四)晚8時舉行，提供國語和粵語翻譯。

教育局 波特 布朗士

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