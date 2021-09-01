紐約州警首開網考 籲少數族裔、女性應徵

州警招募開放，首次開設網考，呼籲少數族裔、女性加入。(州長辦公室提供)

紐約州 警招募現已開放，考試將於2022年1月至4月期間舉行，將首次在授權考試中心進行在線考試，方便更多民眾報考；同時，州警也宣布啟動更多元化的招募方案，鼓勵更多少數族裔和女性加入。

與以往不同的是，州警此次與認證考試中心Pearson VUE合作，不只在紐約州設立54個考場、還在全國有250多個考點可供選擇，分布世界各地的112個美國 軍事基地也可參加在線考試，考生可自由選擇考試時間和地點。

州府表示，在過去，考試僅以筆試的方式呈現，考生被要求在特定地點、日期和時間參加考試；而對於那些正在軍隊服役的考生則必須要請假，在有限時間內返回紐約州參考，新的網考流程對考生更加方便；考生將總共有兩小時來完成考試。

州警總警長布魯恩(Kevin P. Bruen)表示，為了保持和建立州警卓越的聲譽和優秀的傳統，「我們需要盡可能吸引最有才華和最多樣化的候選人加入。」

州警此次重新制定了招聘計畫，以吸引更多有潛力的女性和少數族裔，還同少數族裔社區代表會晤，建立長期合作關係，通過他們在社區進行招募。州警也將建立招募小隊，在各地活動和社區內進行外展宣導，同時利用社交媒體和其他渠道向公眾宣傳考試要求和工作福利 。

目前，州警大約有4640名成員，6%為西語裔，4%是為非洲裔，僅有1%為亞太裔；女性也只占總人數的11%。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州警成員應該能反映紐約州民的構成，因此需要更多元化的成員加入，來更好服務社區。

有興趣加入州警者可登錄joinstatepolice.ny.gov，了解更多考試詳情並報名。