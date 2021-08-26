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紐約市公校出台重開防疫指南 確定無網課選項

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紐約市公校出台重開防疫指南 確定無網課選項

記者金春香／紐約報導
白思豪重申，9月13日100萬名學生重返學校，不會提供網課選項。（市長辦公室提供）
白思豪重申，9月13日100萬名學生重返學校，不會提供網課選項。（市長辦公室提供）

紐約市26日出台公校重開防疫安全指南，包括每兩周對各個學校10%未接種疫苗的教職員工和學生進行新冠病毒檢測，一旦教室出現確診，未接種近距離接種者需隔離十天等；市長白思豪(Bill de Blasio)重申，9月13日100萬名學生重返學校，不會提供網課選項。

相比上一學年每兩周對20%選擇線下教學的學生和教職員工進行新冠病毒檢測，新學年每兩周對10%未接種者進行檢測的比率有所下降，白思豪表示，這一規定是基於目前全市疫情控制較好、疫苗接種率較高，且距離公校重開還有三周時間，預計會有更多人在此期間接種。

公校防疫指南要求，一旦教室內出現病毒檢測呈陽性者，所有未接種的近距離接觸者需要隔離十天，在隔離期間，隔離者若在五天後接受病毒檢測結果呈陰性，就可以提前返回教室，不需要繼續完成十天隔離。

若校舍出現群聚感染，教學樓需要關閉十天；隔離期間，小學學生會在家通過直播課程學習，高年級學生則只在家完成老師給的學習任務。

白思豪表示，在暑期多種疫苗接種激勵計畫下，從7月4日至今，全市12歲至17歲青少年接種率增加22%，紐約市12歲以上民眾的完全接種率已經達到66%，超過全國平均水平。

市疫情檢測追蹤小組負責人朗恩(Ted Long)表示，研究顯示，若疫苗接種不到位，即便提供遠程教學，也不會緩解疫情的傳播，只要12歲以上學生和所有教職員工都完成接種，12歲以下學生被感染的機率極低。

檢測 疫苗 紐約市

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