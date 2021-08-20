參加「高風險」賽事 紐約市體育生、教練必須打疫苗

紐約市高中「高風險」運動體育生、教練若要參加賽事，必須接種疫苗。(取自市長辦公室)

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)20日表示，市高中體育生和教練如果想要參加「高風險」(High-risk)運動，必須接種疫苗 才能去；這是紐約市第一次強制要求學生接種疫苗，也是為今年晚些時候向全市約100萬公立學校學生推廣疫苗接種要求打基礎。

白思豪今天接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，參加足球 、排球、籃球、摔跤、曲棍球、橄欖球以及保齡球等「高風險」運動的學生運動員和教練必須接種疫苗。

他指出，若這些人想要參加賽事，就必須在之前接種至少一劑；而保齡球雖然不像足球或摔跤那樣需要有近距離的身體接觸，但它依然也在名單上，因為該項運動是在室內進行的。

如今大約有2萬名體育生和有關工作人員，必須在比賽的第一天至少接種第一劑疫苗。這意味著，包括足球和排球在內的、秋季學期賽季相關的運動項目參賽者，必須在開學後的前幾周內進行打第一劑疫苗。

參加摔跤、籃球、冰球、曲棍球等冬季和春季的體育生，仍有幾個月的時間決定是否去接種疫苗；參加棒球、足球、網球、田徑和體操的運動員和相關工作人員有2萬多名，這部分人則未被強制接種，因這幾項運動被界定為低風險。

而私立學校則可以自行製訂體育生接種要求。

9月13日為學生秋季開學第一天，這意味著符合條件但仍未接種疫苗的學生，即使現在立即接種疫苗，也不會在開學時得到打完兩針的完整保護力。

根據市府數據，在所有符合條件的12歲至17歲的學生中，只有不到60%的人接受了首劑，但不清楚這些孩子中有多少是公立學校的學生。

這項規定遵循了CDC的指導意見，即參加身體接觸運動的學生應該接種疫苗。去年，在美國的其他一些地區，高風險運動之間的病毒傳播率，高於教室中面對面教學的病毒傳播率。