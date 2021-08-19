我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

霍楚：讓學生安全返校是首務

記者和釗宇／紐約報導
霍楚(右)強調學生在秋季安全返校上課是其工作的首要任務，白思豪(左)發起宣傳活動，呼籲有資格的學生返校前接種疫苗。（副州長辦公室提供）
霍楚(右)強調學生在秋季安全返校上課是其工作的首要任務，白思豪(左)發起宣傳活動，呼籲有資格的學生返校前接種疫苗。（副州長辦公室提供）

紐約市公校9月13日將復課，即將就任紐約州長的副州長霍楚(Kathy Hochul)，18日在市教育總監波特(Meisha Porter)陪同下，參觀皇后區公立143小學，強調學生在秋季安全返校上課是其工作的首要任務，並再次呼籲在校內實施口罩令；市長白思豪(Bill de Blasio)則發起宣傳活動，呼籲有資格的學生返校前接種疫苗，但不會強制。

霍楚表示，學生們遠離學校和教育系統已太久，「過去他們所知的生活已經遠去，這讓太多學生受到傷害，我們必須幫助學生們恢復。」

她重申支持在學校內推行口罩令，認為戴口罩對學生、教師、校工甚至周邊社區的安全很重要；「目前家長、教職員工的疑慮仍然很重，他們此前可能認為到秋季開學的時候不會出現去年那樣的疫情，但Delta變種病毒改變了疫情走勢，因此必須保持警惕；但首先，孩子們需要返校上課。」

霍楚就任州長後仍無權以州府名義發布口罩令，她表示將與州議會合作；但她也說，州長有權要求州衛生廳出台相關口罩令，這樣便可跳過州議會批准，「我認為學校口罩令應該全州統一施行，幾天後我就將討論學校口罩令事宜，現在我不宜僭越。」

白思豪18日宣布，市府將啟動返校打疫苗宣傳活動「Vax to School」，他表示此舉是秋季學生返校上課的關鍵，「我們希望人們感覺到，現在是給孩子們打疫苗的時候了。」他說，到目前為止，市府已經向12歲以上的公校生家長打了25萬通電話，勸說他們讓孩子接種；在9月13日公校復課前，市府將繼續加大宣傳力度，市衛生局也將在學校周邊開設接種點。

他說，目前全市青少年的疫苗接種率相對較高，12至18歲青少年中，已有56%或30萬人接種了至少一針；白思豪表示，青少年對疫苗的抗拒程度比成年人小，因為他們明白如果不打疫苗，可能無法參加一些活動，「年輕人懂得這一點，他們希望打疫苗得到保護。」

不過，白思豪說，市府不會強制返校學生打疫苗，「我們沒有計畫要求學生返校時必須出示接種紀錄。」白思豪也未明確是否會要求教師必須接種，僅表示目前仍在與教師工會商討此事。

霍楚(左)18日在市教育總監波特(右)的陪同下參觀皇后區公立143小學，強調學生...
霍楚(左)18日在市教育總監波特(右)的陪同下參觀皇后區公立143小學，強調學生在秋季安全返校上課是其工作的首要任務。(市教育局提供)

疫苗 口罩 白思豪

上一則

市警不打疫苗 上班須戴口罩

下一則

紐約市全民心理健康網啟動 要當心靈捕手

延伸閱讀

要求商家查顧客疫苗證 紐約市府遭訴

要求商家查顧客疫苗證 紐約市府遭訴
市警新規：未打疫苗者 上班須一直配戴口罩

市警新規：未打疫苗者 上班須一直配戴口罩
霍楚：學生返校是第一要務 應推動校內口罩令

霍楚：學生返校是第一要務 應推動校內口罩令
要求紐約市商家查驗顧客接種證明 白思豪遭訴

要求紐約市商家查驗顧客接種證明 白思豪遭訴
紐約市民最快下月打補強針 市府：已經準備好了 簡單且免費

紐約市民最快下月打補強針 市府：已經準備好了 簡單且免費

熱門新聞

布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
「紐約之鑰」倡議將於17日實施、下月中執法，違者首次罰款1000元，累犯每次罰5000元。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

2021-08-16 14:20

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明