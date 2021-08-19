霍楚：讓學生安全返校是首務

霍楚(右)強調學生在秋季安全返校上課是其工作的首要任務，白思豪(左)發起宣傳活動，呼籲有資格的學生返校前接種疫苗。（副州長辦公室提供）

紐約市公校9月13日將復課，即將就任紐約州長的副州長霍楚(Kathy Hochul)，18日在市教育總監波特(Meisha Porter)陪同下，參觀皇后區公立143小學，強調學生在秋季安全返校上課是其工作的首要任務，並再次呼籲在校內實施口罩 令；市長白思豪 (Bill de Blasio)則發起宣傳活動，呼籲有資格的學生返校前接種疫苗 ，但不會強制。

霍楚表示，學生們遠離學校和教育系統已太久，「過去他們所知的生活已經遠去，這讓太多學生受到傷害，我們必須幫助學生們恢復。」

她重申支持在學校內推行口罩令，認為戴口罩對學生、教師、校工甚至周邊社區的安全很重要；「目前家長、教職員工的疑慮仍然很重，他們此前可能認為到秋季開學的時候不會出現去年那樣的疫情，但Delta變種病毒改變了疫情走勢，因此必須保持警惕；但首先，孩子們需要返校上課。」

霍楚就任州長後仍無權以州府名義發布口罩令，她表示將與州議會合作；但她也說，州長有權要求州衛生廳出台相關口罩令，這樣便可跳過州議會批准，「我認為學校口罩令應該全州統一施行，幾天後我就將討論學校口罩令事宜，現在我不宜僭越。」

白思豪18日宣布，市府將啟動返校打疫苗宣傳活動「Vax to School」，他表示此舉是秋季學生返校上課的關鍵，「我們希望人們感覺到，現在是給孩子們打疫苗的時候了。」他說，到目前為止，市府已經向12歲以上的公校生家長打了25萬通電話，勸說他們讓孩子接種；在9月13日公校復課前，市府將繼續加大宣傳力度，市衛生局也將在學校周邊開設接種點。

他說，目前全市青少年的疫苗接種率相對較高，12至18歲青少年中，已有56%或30萬人接種了至少一針；白思豪表示，青少年對疫苗的抗拒程度比成年人小，因為他們明白如果不打疫苗，可能無法參加一些活動，「年輕人懂得這一點，他們希望打疫苗得到保護。」

不過，白思豪說，市府不會強制返校學生打疫苗，「我們沒有計畫要求學生返校時必須出示接種紀錄。」白思豪也未明確是否會要求教師必須接種，僅表示目前仍在與教師工會商討此事。