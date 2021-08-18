疫期居家苦練…華生奪全美跆拳道少年組冠軍

鄧致超(左)在今年的全美業餘運動聯盟少年組跆拳道比賽中奪得第一名，右為他的教練。(潘嘉敏提供)

今年14歲的鄧致超(Anderson Deng)從五歲起學習跆拳道 ，疫情 期間，他只能通過屏幕接受線上培訓，上月獲得業餘運動聯盟(AAU)舉辦的全美跆拳道少年組冠軍；他的媽媽希望孩子通過學習跆拳道，改變亞裔 只會讀書的刻板形象，在目前仇恨亞裔的風氣下保護自己。

在美國出生的鄧致超，父母來自中國廣州，他17日表示，五歲時為學習基本自衛技巧，開始接觸跆拳道，隨後對這項運動產生興趣，從訓練中更了解「道德、尊重、紀律與團隊合作」的意義，「跆拳道就是一段旅程，幫助我變成更好的人」。

鄧致超說，堅持不懈的努力與反覆的練習，是學習跆拳道最困難的部分；他指出，練習的疲憊以及比賽中的失利，都曾讓他萌生放棄的想法，但在這些挫折中，他不斷成長，堅定了決心，疫情期間，將家中客廳當成訓練場，通過屏幕接受教練指導，每天都練得滿頭大汗。

即將就讀皇后區科學高中(Queens High School for the Sciences)的鄧致超，除了跆拳道訓練，學習成績也一向優異，並曾向母親承諾，若成績下降就退出比賽，但在壓力下他的成績反而更好，尤其去年接受線上教育，他比同學更能保持注意力集中；他說，這都得益於跆拳道對自己的訓練。

旨在培養優秀運動員的業餘運動聯盟(AAU)，7月在拉斯維加斯舉辦全美跆拳道比賽，鄧致超在12歲至14歲的比賽中，奪得了人生中的首個冠軍；他的母親潘嘉敏十分自豪，她希望孩子通過比賽提高自我，即使疫情期間飛機票價昂貴，她也甘為孩子的夢想買單。

潘嘉敏並表示，日前仇恨亞裔的社會氣彌漫，學習跆拳道能幫助兒子強身健體，也希望更多華裔孩子投身體育。