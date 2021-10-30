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CDC：18歲以下未打疫苗外籍人士 抵美毋須隔離

公校防疫無指南 地方政府各行其是

記者張心／紐約報導

開學日臨近，家長普遍關心孩子返校後的健康安全，但州衛生廳至今未制定公校防疫指南，各郡政府及學區只能獨立決定。長島兩郡也發生口罩規定不一致的情況。蘇福克郡(Suffolk)建議所有學生返校後需戴口罩，納蘇郡(Nassau)則將決定權交給各學區。不過，兒科醫生Eve Meltzer Krief表示，「學區無權做出事關學生健康和公衛安全的重大決定，應該由衛生專家和兒科醫生。」州教育廳10日表示將著手制定公校防疫指南，但暫未確定發布日期。

「繼續遵循聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫指南，無論疫苗接種情況如何，所有學生、教職員工和訪客都必須在室內戴口罩，戶外則不需要。」蘇福克郡郡長和衛生官員在聯合聲明中表示。

納蘇郡郡長庫倫說，「各學區比我們更了解家長、學生和教職員工的情況和需求，所以將戴口罩的決定權給各學區是最好的辦法。」

Tom Frieden博士指，相比成人，大多數感染新冠的兒童只會出現輕症或無症狀。兒童死於新冠肺炎和重症的風險非常低，但也不是零；年滿 12 歲或以上，應接種疫苗以保護自己和他人。接種疫苗已經被證明對青少年是安全且有效的，目前針對 5到11歲兒童的臨床試驗正在進行中，疫苗接種預計會在秋季或明年初推廣實施。

Frieden建議，接種疫苗、持續且正確地戴口罩、增加室內通風、保持社交距離、勤洗手、加強學校清潔，當發現疑似病例時應快速行動阻止傳播。讓孩子遠離新冠的最佳方法，就是使盡可能多的人接種疫苗，謹慎地開放學校，並提供多層次的安全保障，減少病毒的社區傳播。

疫苗 口罩 學區

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