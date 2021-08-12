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楊安澤媽媽：他知道怎麼面對挫折

記者張心／紐約報導
楊安澤母親陳玲銖(前排左一)分享育兒心得。(記者張心／攝影)
楊安澤母親陳玲銖(前排左一)分享育兒心得。(記者張心／攝影)

曾參選美國總統及紐約市長的楊安澤，他的母親陳玲銖，11日現身紐約「在美親子教育經驗分享論壇」交流育兒心得；表示從法學院到創業者再到參選總統，楊安澤的人生路從來不是一帆風順，寫作或許會是他未來的重要部分，第三本個人著作10月將問世。

作為第一代移民的陳玲銖，在加州柏克萊大學獲得統計學碩士，不似大多數亞裔家長希望孩子成為律師或醫生，陳玲銖很早就引導楊安澤自主選擇人生方向，「不被環境侷限，較知道自己究竟要什麼。我只希望他快樂就好，自主選擇自己負責，出了問題也不要來怪我。」她笑稱。

陳玲銖表示楊安澤的第三本書，內容圍繞總統競選歷程，及看到的社會、政治、經濟等問題。「他大三時說想當作家、演員、中情局特工，我問他怎麼過日子，他說，哦，那去研究所讀法律好了。」

自哥倫比亞大學法學院畢業後的楊安澤，在律師事務所工作五個月後就發覺不喜歡，和陳玲銖說想去創業。「他不是一直順利，知道怎麼面對挫折，也幸虧失敗過，我對他選總統才放心。」

成長在多族裔社會，楊安澤也遭遇校園霸凌。「有天他回家說把嘲笑他的同學揍了一頓，如果收到停學通知，不要太驚訝。」陳玲銖回憶，楊安澤中學常被嘲笑是「中國佬」(Chink)，於是學少林拳、跆拳道來防身，「後來因為種族歧視而挑釁他的同學被退學，Andrew也一戰成名。」

一同參加論壇的十餘位亞裔媽媽，也講述了在美培養出色第二代的心得。面對多元文化的成長環境，多數母親會主動和孩子溝通，例如世界華人工商婦女企管協會紐澤西分會會長林映君，會在睡前花30分鐘和孩子聊天。楊安澤媽媽義工團成員代表Julie Hong則到孩子的學校擔任義工，讓孩子在校更有安全感和自豪感。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐表示，在場的媽媽打破人們對亞裔虎媽(Tiger Mom)的刻板印象，用開明的教育理念給予孩子自由的成長空間。在這樣的教育理念下，相信楊安澤雖是第一位亞裔總統參選人，卻絕不會是最後一位。

楊安澤 亞裔 紐約市

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