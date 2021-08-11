返校後防疫指南 教育廳被迫接手

州教育廳表示近期將出台學校防疫指南。(美聯社)

紐約州長葛謨宣布辭職，州府高層或面臨大換血。州衛生廳日前決定將開學後防疫 計畫下放到各學區及地方政府，隨著開學日期接近，州教育 廳10日鬆口，宣布將著手制定公校防疫指南。

州教育廳廳長羅莎(Betty Rosa)10日向全州校長發出一封通知，指因為州衛生廳與州長葛謨至今沒有制定公校防疫指導意見，教育廳被迫接下該工作 ，但暫時不確定何時會發布相關規定。

此前全州各地學區曾要求州府提供重新開放的指導，以便學生能按照計畫返回學校，羅莎說「雖然教育廳對公共衛生事務沒有直接的管轄權，但確實擁有對學校的監督權，目前教育廳正在嘗試與適合的州府部門與聯邦機構就此事進行溝通，以獲得最佳建議處理相關問題。」

羅莎表示，預計教育廳出台的指導意見將包含是否戴口罩、社交距離、遠程學習、交通、病例追蹤以及學校和地區潛在的資源來源等問題，相信能幫助新學年與開學工作做好準備。

隨著Delta病毒蔓延，很多家長對於接下來是否將孩子送回學校猶豫不決。居住在布碌崙的家長林女士表示，疫情一年多學校開了關、關了開，一會網課，一會又說要取消網課，家長早已疲勞不堪；「無論是州府還是市府甚至CDC出台的防疫指南，如今在家長心裡早就成為了擺設，無論他們怎麼規定，家長還是多想想怎麼自己保護好孩子，自己做好防疫工作吧。」