紐約市目前正在為12歲以上民眾接種疫苗。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 公校即將在9月中開學,在新冠肺炎病毒及變種病毒仍肆虐的情況下,市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)與市教育局 (Department of Education)2日提醒,若學生及家長希望在開學時能夠完成疫苗 接種、獲得保護,本周是最後期限。

目前紐約市正在為12歲以上民眾接種疫苗,而12至18歲的民眾,則僅可注射輝瑞(Pfizer)疫苗,相關單位表示,以該疫苗為例,第一劑與第二劑間需間隔三周,而完成疫苗接種並獲得保護力,前後則須五周,推算下來,若想在9月13日(周一)開學前完全接種,需要在9日(周一)前打疫苗。

紐約市的接種站,包括由市府管轄的接種站、公立醫院系統、流動接種車、藥房以及社區診所等,相關單位提醒,除了直接到場登記接種,民眾也可上vaccinefinder.nyc.gov網站預約,或是致電(877)-829-4692預約,並安排免費的接駁車輛服務。