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紐約百老匯演出9月回歸 觀眾須憑疫苗接種證明入場

記者金春香／紐約報導
百老匯聯盟宣布演員、工作人員和觀眾都必須接種疫苗，才能入場觀看劇目。（記者金春香／攝影）
百老匯聯盟宣布演員、工作人員和觀眾都必須接種疫苗，才能入場觀看劇目。（記者金春香／攝影）

隨著百老匯演出即將於9月重啟，百老匯聯盟(The Broadway League)30日宣布，將要求所有演員、後台和劇院員工，以及9月和10月觀看演出的觀眾，必須出示接種疫苗證明才能入場，且觀眾在劇院內需戴口罩。

百老匯聯盟表示，這一規定將在紐約市41家百老匯劇院施行，觀眾在出示劇票的同時，需要出示聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)認證的疫苗接種證明，才能入場。

聯盟並提醒，可以入場人員的最後一針疫苗接種時間必須在演出前14天以前完成；劇院演員和工作人員同樣需要遵守疫苗接種規定。

在劇院內，觀眾需要全程戴口罩，只有在特定區域進食和喝東西時才可以摘下。

12歲以下還不能接種的兒童，以及因特殊身體情況或宗教信仰無法接種的觀眾，必須出示演出時間前72小時內進行的新冠病毒檢測陰性結果證明，或出示演出前六個小時內進行的新冠病毒抗原檢測(antigen test)陰性結果證明。

百老匯聯盟表示，從11月起，他們會根據9月和10月實施該政策的結果，以及新冠疫情最新情況，再決定是否繼續延續這一觀看演出政策。

除百老匯外，紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)日前也宣布，所有觀眾、工作人員以及管弦樂團和合唱團成員須出示疫苗接種證明，才能參與和觀看2021-22演出季的表演。

百老匯 疫苗 紐約市

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