州長簽法：追討餐費 學校不得告家長

圖為紐約市公校向學生提供的免費午餐。(市長辦公室提供)

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)29日簽署新法，禁止學校通過法庭提訴向家長追討所欠的學生餐費；葛謨指出，紐約的家長和學生不應該在營養健康和上法庭之間做選擇。

葛謨當日簽署S5151A/A65277A號法案；根據該法，全州學校及學區將不得以上法庭方式，向學生家長或監護人追討所欠的在校餐費；「把家庭帶上法庭，只為追討學校餐費，是殘忍、嚴酷且違背學校基本價值的。」葛謨表示，新法是州府中止紐約州校園內「午餐羞辱」計畫的重要部分，「沒有任何學生或有需要的家庭，需為了孩子吃飽肚子而被迫應付昂貴司法程序。

紐約州在2018年已禁止公立學校對學生進行「就餐羞辱」，公校 食堂不得對享用免費餐點的學生和付費的學生區別對待，也不許區別對待欠餐費的學生；但2018年後，儘管案例不多，卻仍有個別學校或學區，威脅將欠學校餐費的家長告上法庭，追討欠款。

州府表示，作為新冠紓困計畫的一部分，聯邦農業部已宣布，所有參加全美學校午餐項目的學校，將持續為所有學生提供免費餐點，直到2022年6月。紐約市的公校則已不論家庭收入情況，為所有在校學生提供免費餐點，甚至在去年疫情期間，將公校提供的免費餐點擴大給所有市民。