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市議會提案 公校班級減人數

記者金春香／紐約報導
崔馬克(右二)和卓姆(左二)29日在市議會提案，要求教育局在接下來三年縮減全市公校每間教室的學生數量。(記者金春香／攝影)
崔馬克(右二)和卓姆(左二)29日在市議會提案，要求教育局在接下來三年縮減全市公校每間教室的學生數量。(記者金春香／攝影)

市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)、財政委員會主席卓姆(Daniel Dromm)29日在市議會提案，要求教育局在接下來三年縮減全市公校的班級人數，有助提高教育品質，也讓秋季復課後師生更易遵守防疫準則。

崔馬克指出，目前公校每名學生的教室面積僅為15到20平方呎，新提案若通過，在新法下，這一數字將增至35平方呎，全市教室的平均面積為500到750平方呎，每間教室的學生數應減至14至21人。

崔馬克說，對於缺少教室空間的學校，目前可以先將禮堂、走廊、圖書館等空間作為臨時教室，確保新學年學生擁有更多空間。

曾任公校教師25年的卓姆也表示，這是紐約市教育系統很多年前就應該執行的改革，小班教學不僅能更好幫助公校遵守防疫規範，更有助教學品質。

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯( Michael Mulgrew)表示，紐約市公校最嚴重的問題之一就是過度擁擠，確保學生不受此影響，是教育局在秋季開學時，最先應該達成的目標。

崔馬克和卓姆的提案，要求全市公校在2024年9月前達到所要求的教室學生數量標準，教育局每年並提交執行報告。

教育局表示，為確保秋季復課後學生能維持三呎社交距離，已經投入1800萬元為72所學校增聘教師。

教育局 公校 紐約市

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