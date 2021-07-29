紐約市議會新提案 未來三年縮減班級人數 緩解學校擁擠

崔馬克(右二)和卓姆(左二)29日在市議會提案，要求教育局在接下來三年縮減全市公校每間教室的學生數量。（記者金春香／攝影）

市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)、財政委員會主席卓姆(Daniel Dromm)29日在市議會提案，要求教育局 在接下來三年縮減全市公校 班級人數，緩解校園擁擠問題，這既能提高學生所獲得教育質量，也能保證新冠疫情下秋季學校復課後師生更易遵守防疫準則，保證學生安全。

崔馬克指出，目前紐約市 公校一至12年級每名學生所擁有的教室面積僅為15到20平方呎，新提案若通過，在新法下，這一數字將增至35平方呎，全市教室的平均面積為500到750平方呎，新規下每所教室的學生數量應減至14至21人。

崔馬克表示，目前疫情還沒有完全褪去，很多家長和教職員工對秋季全面復課仍感到擔憂，「這也不是我們所面對的最後一個疫情，為了之後更好地應對任何可能出現的公共衛生問題，縮減每間教室學生數量這一步都極為重要，紐約市必須根據最新的公共衛生數據改變樓宇容納人數標準。」

崔馬克說，對於缺少教室空間的學校來說，目前可以先將禮堂、走廊、圖書館等空間作為臨時教室，確保新學年學生擁有更多空間。

曾任公校教師25年的卓姆也表示，解決學校擁擠、減少每間教室學生數量、確保學生擁有更充足的學習空間，是紐約市教育系統很多年前就應該執行的改革，其選區內絕大多數學校都面臨校園擁擠問題，小班教學不僅能更好幫助公校遵守防疫規範，更能讓所有學生都獲得更優質的教學。

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯( Michael Mulgrew)表示，在過去18個月裡，大家都從疫情中吸取很多經驗，如今雖然形勢在好轉，但決不能大意，紐約市公校最嚴重的問題之一就是過度擁擠，有些學校的學生容納量竟然高於標準的2倍，確保學生在學校不受擁擠空間影響，是教育局在秋季開學時，最先應該達成的目標。

崔馬克和卓姆的提案，要求全市公校在2024年9月前達到提案所要求的教室學生數量標準，並要求教育局每年提交執行報告。

教育局表示，為確保滿足防疫標準，保證秋季復課後學生間能維持3呎社交距離，教育局已經投入1800萬元為72所學校招募更多教師，以進一步縮減每所教室的學生數量。