遠程教學iPad爆重覆發放 導致學生無法學習、浪費資源

斯靜格辦公室發布報告，指教育局對遠程學習用具管理不足，導致浪費。(主計長辦公室提供)

市主計長斯靜格(Scott Stringer)28日發布審查報告，指市教育局 在疫情 期間未能對公校 遠程學習工具進行充足管理，導致一些學生重覆收到網路學習工具，而另一部分學生卻從未收到，因而無法獲得充足的學習資源，也導致學習工具遭浪費。

根據斯靜格辦公室的報告，去年3月新冠疫情爆發後，全市公校被迫改為遠程教學，教育局教學指導和信息技術部門(DIIT)開始負責獲取和向學生分發iPad，但由於教育局分發程序監管不足，導致一些學校的學生被重覆發放iPad，導致另一些學生缺少學習工具。

教育局於去年4月至6月間購買了35萬7000個遠程學習設備，但發放過程中出現錯誤，向至少3045名學生重覆發放了工具，而另有1萬6451名學生則在2020年間因沒有iPad而向教育局申請獲取。

斯靜格表示，多年來低收入學生家庭一直飽受缺乏可靠網路連通的困擾，而疫情期間的數字鴻溝更是加劇了對這些家庭的負面影響，「教育局應該確保所有學生都獲得遠程學習工具，就算只有一名學生因爲缺少學習工具而導致學業落後，教育局也應擔負責任。」

報告指出，教育局沒有及時對遠程工具分發相關數據進行審查，也沒有及時追蹤分發出去的iPad，以及處理還未收到iPad的學生的申請；根據今年3月25日的數據，教育局仍未處理過去一年收到的1萬9425份學生學生工具申請，其中有1萬6451份是在2020年發出的申請，教育局也未對此給予解釋。

為解決這些問題，斯靜格建議，包括教育局應設立中央追蹤系統，確保無論是DIIT還是學校單獨分發的學習工具，都被及時記錄；應該發布詳盡的管理手續和規定，確保學生在申請學習工具後，能夠及時獲得，並獲知具體的返還日期。

此外教育局應該對1萬9425個仍未處理的學生請求進行調查，確保這些學生已經獲得學習工具，若還未獲得，教育局應立即分發；對於那些收到多部iPad的學生，教育局應盡快收回，發給有需要的學生。