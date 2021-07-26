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市公益維護人報告：校警應淡出公校

記者金春香／紐約報導
市公益維護人報告認為，校警應淡出校園。（美聯社）
市公益維護人報告認為，校警應淡出校園。（美聯社）

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)辦公室日前召集以公校學生、家長、維權人士和民選官員組成的特別工作小組，對公校校警對學生的影響進行調查，認為校警應逐漸從校園淡出，教育局應出資，通過學生和家長組織，來幫助那些在疫情期間受到精神創傷的學生重新回歸校園生活。

雖然市府已經意識到幫助學生走出疫情期間心理壓力和創傷的重要性，將在新學年在全市公校增加心理健康人員，並對教師進行相關培訓，但特別工作小組認為這些努力還不夠，且忽視了學校自身可以提供的資源。

布朗士法律服務(Bronx Legal Services)律師Katrina Feldkamp表示，工作小組認為，近年來警察干預有心理健康問題學生數量的增加，說明市府和教育局需要出台其他方式來妥善解決學生的心理和情感需求。

根據「維護紐約兒童」（Advocates for Children of New York)上月發布的報告，紐約市公校學生因出現心理健康問題而被市警干預的數量，從2016年至去年新冠疫情爆發前不斷增加，其中非洲裔學生和殘疾學生的比率最高。

小組建議，每所學校都應該讓學生、家長和教育者一起重新審視校警對校內治安和學生裡健康產生的負面影響，參與該行動的學生和家長，每人可以獲得250元的津貼，這將需要市府出資約300萬元。

目前全市公校有5000多名校警，該小組支持將校警移除校園，重新回歸由學校學生、家長和教師為主導的幫助有需要心理輔導的學生上。

教育局發言人Nathaniel Styer表示，教育局已經開始實施與工作小組所提建議類似的舉措，並確保學生返校後獲得充分的心理健康輔導。

教育局 公校 疫情

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