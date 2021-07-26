我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

都槲同鄉會教育基金會頒獎 表彰5學子

記者黃伊奕／紐約報導
美國都斛同鄉總會舉行了2021年教育基金會頒獎典禮，向五名傑出學生頒獎。（記者黃伊奕／攝影）
美國都斛同鄉總會舉行了2021年教育基金會頒獎典禮，向五名傑出學生頒獎。（記者黃伊奕／攝影）

美國都斛同鄉總會25日舉行了2021年教育基金會頒獎典禮，為在SAT和SHSAT取得優異成績的五名都斛子弟辦發了獎章與獎學金，表彰他們過去取得好成績同時，也為他們接下來的學習提供更多的支持。

都斛同鄉總會舉行教育基金會頒獎典禮已邁入第九年，當日中午該會會員與獲獎者聚集在8大道交60街的瑞康老人中心，會長王偉明表示該會為優秀孩子頒發獎學金，就是為了鼓勵和表彰那些愛學習、會學習的優秀學生；過去一年因疫情大部分學校關門，僅提供網課，對於學生挑戰更大，這樣能克服困難獲得好成績，值得肯定。

此次共有五名學生獲得表彰，分別為以優秀SAT考入大學的董宇康、陳傑華和吳翠瑜，以及以優異的SHSAT成績考入特殊高中的陳諾恩和夏忠畑；其中陳傑華在SAT考試中獲得了1580的高分，差20分就滿分。

據悉陳傑華目前已被密西根大學錄取，將學習計算機科學專業，他為此次能獲得表彰感到十分高興，並認為這份光榮應屬於父母，是父母辛苦工作與無私奉獻，讓他能安心學習，取得好成績。

對於接下來的大學生活他充滿了期待，雖然疫情最近開始反彈，但他已接種疫苗，學校也將每周以抽籤方式為學生進行新冠肺炎病毒檢測，他相信自己能安全在學校完成學習。

當日第47選區民主黨女性黨代表唐鳳巧、紐約台山婦女聯合會會長王一冰、都斛教育基金會顧問區攜業、都斛鄉親代表王慕儀等人到場，向獲得表彰的學生送上祝福，希望他們能再接再厲，發奮圖強。

SAT 教育 疫情

上一則

遊客「請坐」 曼哈頓華埠辦街頭音樂會

下一則

市公益維護人報告：校警應淡出公校

延伸閱讀

華裔學子 抓住翅膀 飛向夢想

華裔學子 抓住翅膀 飛向夢想
衛星寶寶胡弘毅 甩霸凌進哈佛

衛星寶寶胡弘毅 甩霸凌進哈佛
河南水災 華人社團聯手獻愛心

河南水災 華人社團聯手獻愛心
河南同鄉會募捐 援助家鄉

河南同鄉會募捐 援助家鄉
大紐約區華人教育基金會 頒16華生獎學金

大紐約區華人教育基金會 頒16華生獎學金

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調