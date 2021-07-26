都槲同鄉會教育基金會頒獎 表彰5學子

美國都斛同鄉總會舉行了2021年教育基金會頒獎典禮，向五名傑出學生頒獎。（記者黃伊奕／攝影）

美國都斛同鄉總會25日舉行了2021年教育 基金會頒獎典禮，為在SAT 和SHSAT取得優異成績的五名都斛子弟辦發了獎章與獎學金，表彰他們過去取得好成績同時，也為他們接下來的學習提供更多的支持。

都斛同鄉總會舉行教育基金會頒獎典禮已邁入第九年，當日中午該會會員與獲獎者聚集在8大道交60街的瑞康老人中心，會長王偉明表示該會為優秀孩子頒發獎學金，就是為了鼓勵和表彰那些愛學習、會學習的優秀學生；過去一年因疫情 大部分學校關門，僅提供網課，對於學生挑戰更大，這樣能克服困難獲得好成績，值得肯定。

此次共有五名學生獲得表彰，分別為以優秀SAT考入大學的董宇康、陳傑華和吳翠瑜，以及以優異的SHSAT成績考入特殊高中的陳諾恩和夏忠畑；其中陳傑華在SAT考試中獲得了1580的高分，差20分就滿分。

據悉陳傑華目前已被密西根大學錄取，將學習計算機科學專業，他為此次能獲得表彰感到十分高興，並認為這份光榮應屬於父母，是父母辛苦工作與無私奉獻，讓他能安心學習，取得好成績。

對於接下來的大學生活他充滿了期待，雖然疫情最近開始反彈，但他已接種疫苗，學校也將每周以抽籤方式為學生進行新冠肺炎病毒檢測，他相信自己能安全在學校完成學習。

當日第47選區民主黨女性黨代表唐鳳巧、紐約台山婦女聯合會會長王一冰、都斛教育基金會顧問區攜業、都斛鄉親代表王慕儀等人到場，向獲得表彰的學生送上祝福，希望他們能再接再厲，發奮圖強。