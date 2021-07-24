確保秋季安全返校 暑期25地為青少年接種

市府提醒符合資格學生盡快接種疫苗。(美聯社)

為鼓勵更多到達疫苗 接種年齡的青少年在新學年開課前完成接種，市府和教育局 23日宣布，26日(周一)起，將在「夏季崛起」(Summer Rising)計畫的25個地點為學生、家長、教育人士和社區民眾提供接接種服務。

本月26日至8月13日期間，接種點將在全市25個「夏季崛起」點之間輪流設立，12歲以上學生可以在上午9時至下午4時間接種，未成年人需要在接種時提供家長通過電話或在現場做出的口頭同意，15歲以下則需要在成人的陪同下接種。

目前距離新學年開始僅剩七周，學生需要約五周才能完成兩劑疫苗接種，以及確保疫苗發揮作用，因此時間已經稍顯緊迫。市教育總監波特(Meisha Ross Porter)鼓勵12歲至17歲青少年在8月9日前完成第一劑注射，以確保在新學年開始前完全接種。

教育局數據顯示，目前全市22萬6000多名12歲至17歲的學生，已經施打至少一劑疫苗，占該年齡段學生總人數的43%，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，希望此舉能保證更多學生在秋季公校全面復課前完成接種，確保校園安全重開。

此外，約60%的教育局員工已經完成至少一劑接種，不過該數據不包括居住在紐約市 以外地區、但也已經接種的員工。

過去兩周內，Delta變種病毒的快速傳播，紐約市新冠確診數字不斷增加，近七天平均每天新增668例確診，該數字與兩周前相比呈現200%的增幅。

根據市府要求，公校教室若出現一名確診者，該教室師生就要改為遠程教學十天，目前有153個暑期班級受到影響暫時改為遠程教學。

具體接種點和時間信息可登錄schools.nyc.gov/covid19查詢。