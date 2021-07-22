紐約私校聘教師 族裔觀多元成新趨勢

紐約私校聘老師新潮流，認同族裔和諧。(Getty Images)

疫情後由於教師資源和社會事件的影響，紐約市 的許多私立學校正逐漸改變招聘教師的要求，其中以認同族裔和諧、宣揚反種族主義 以及批判性的種族理論最多。

菲爾德斯頓文化理論學院(Ethical Culture Fieldston School)作為此項招聘改革先驅私校，在其網站的職位描述中寫道：學校正物色一名芭蕾舞教練，「致力挑戰西方舞蹈形式，教室和舞台上常以白人為中心的階級制度。」

該校位於布朗士的科學學院也以同樣要求尋找應聘者，在其高中生物教師的應聘條件中，學校要求申請人應「了解並致力於培養文化能力，以及支持多樣化的學生群體，特別是通過教授更具包容性的科學課程。」

在曼哈頓的格蕾絲教堂學校(Grace Church School)每年學費為5萬7330元，STEM學科教師招聘中也有類似要求，數學和科學中心的雇員必須「致力於反種族主義，並為多樣化的學生提供優質教育 。」

美國傳統基金會(Heritage Foundation)教育研究員布徹(Jonathan Butcher)則表示，批判性的種族理論和反種族主義課程傳播一種單一的世界觀，認為公共和私人生活中的一切，都必須考慮族裔身分。這不僅關乎所有人是否可以在學校恰當討論種族問題，而更像呼籲學生保持警惕，不斷尋找可能存在或不存在的問題，或意識到生活中可能以某種形式存在的歧視，「這是一種憤世嫉俗、悲觀和失敗主義的態度。」

幾份學校的招聘要求中均表明，種族教育應盡可能在年幼時開始。上西區三一學校(Trinity School)對小學教師申請人也提出類似要求，「應聘者需要創造一種公平的課堂文化，包括各種學生的經歷，並意識到種族、性別和其他方面的身分如何在兒童早期教育中體現。」

三一學院發言人拉姆齊(Kevin Ramsey)就招聘原則做出辯護，「我們的學生群體多樣化，希望確保每一間教室的所有學生都感到安全和被愛。」