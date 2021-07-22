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前中華公所主席伍銳賢關注教育 晶品公司捐僑校2萬元

記者顏嘉瑩／紐約報導
伍銳賢(左三)以「晶品公司」名義捐贈紐約華僑學校畢業鼓勵金2萬元。圖為去年畢業鼓勵金捐贈記者會。(本報檔案照)
伍銳賢(左三)以「晶品公司」名義捐贈紐約華僑學校畢業鼓勵金2萬元。圖為去年畢業鼓勵金捐贈記者會。(本報檔案照)

紐約中華公所顧問、前中華公所主席伍銳賢，日前以「晶品公司」名義捐贈紐約華僑學校「畢業鼓勵金」(Fortune Graduation Fund)2萬元，鼓勵僑校學生畢業後，繼續學習中文；該鼓勵金自2018年成立以來，已經惠及近300名學生。

伍銳賢從2018年至2020年，第三度擔任中華公所主席，期間為鼓勵社區子弟繼續學習中文，他與雲吞食品公司創始人黃青新商議設立「畢業鼓勵金」，專款專戶每年提供僑校每位初中畢業生300元、高中生1000元獎勵金，自2020年起，也加發給每名小學畢業生100元鼓勵金；鼓勵金的資金來源，由雲吞食品公司旗下青新文化藝術基金會捐資，伍銳賢也將任內工資及其個人捐款總計6萬元全數捐出。

伍銳賢表示，在美華裔為少數族裔，該基金旨在鼓勵所有社區子弟，不論華裔或非華裔，努力學習中文，保存及宣揚中華語言和文化。

僑校校長王憲筠代表全體師生向伍銳賢表達謝意，她表示，僑校在中華公所屬下60僑團和社區人士的持續資助，以及義工團隊協助下，即便碰上新冠肺炎疫情打擊，仍屹立不搖，繼續維持優良師資和環境安全。

華裔 紐約 疫情

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