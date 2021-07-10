新鮮草原26小學擴建 2024年將增458學額

皇后區新鮮草原公立26小學將增加458個座位。(市教育局提供)

華人聚居的皇后區 新鮮草原(Fresh Meadows)公校資源長期不足，市府近日提案擴建公立26小學(Rufus King School，見圖，市教育局 提供)，新增458個學生名額。此擴增計畫是在2020學年開始前不久制定，但由於疫情而暫被擱置，預計2024年9月可啟用。

公立26小學位於皇后區69大道195-02號，紐約市 學校建設管理局(NYC School Construction Authority)上周遞交在現有建築附近為該校新建四層樓的申請，新樓地址為73大道195-15號。

根據市樓宇局(Department of Buildings)的文件，新校舍將占地近13萬平方呎，建案的具體細節尚未公布。

根據之前報導，當地市議員郭登祺(Barry Grodenchik)表示，公立26小學的擴建項目很可能也包括一部電梯，以方便有特殊需要的學生，目前該校教學樓沒有電梯。

市教育局還沒有新建案的任何其他信息。根據教育局網站的數據，公立26小學有近660名學生，但教育局預計未來幾年全市五區的入學率將上升。市學校建設管理局一項研究預測，從2018年到2024年，即26小學新樓投入使用的同年，該校所屬的皇后區第26學區將增加700個學生名額。