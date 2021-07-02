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疫期血鉛超標兒童大減 別忽略檢測

記者金春香／紐約報導
衛生局籲家長帶兒童檢測血鉛含量。(本報檔案照)
衛生局籲家長帶兒童檢測血鉛含量。(本報檔案照)

市衛生局日前發布2020年度全市兒童血液鉛含量檢測數據，2020年血鉛超標兒童數量比2019年減少近千人，不過衛生局提醒，減幅可能因疫期民眾較少出門，很多家庭並未帶孩童檢測，並呼籲家長為兩歲以下兒童進行血鉛檢測。

衛生局數據顯示，2020年全市血鉛超標兒童數從前一年的3739人降至2982人。與2005年相比，2020年全市六歲以下兒童血鉛含量超標人數減少93%，紐約市也是州內兒童接受血鉛檢測覆蓋率最高的地區，全市有約80%的孩童在三歲前至少接受過一次血液含鉛量檢測。

衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，新冠疫情影響了人們生活的方方面面，他自己作為一名醫生和一名幼兒的父親，明白及時到醫院和診所為孩童進行健康檢測的重要性，他呼籲家中有一歲和兩歲孩童的家長帶孩子接受血鉛檢測。

衛生局並提醒家長要保證孩子遠離脫落的油漆和施工環境，居家清潔時應經常清洗地板、窗戶和孩子的玩具等，進入家門前也應脫鞋；家中若有人在建築工地，清洗衣物時應該分開清潔，並避免兒童接觸含鉛較多的化妝品、瓷器、玩具等物品；如果家中有脫落和破損的牆壁，一定要盡快整修，或撥打311要求讓房東解決。

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