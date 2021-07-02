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3歲學前班擴大招生 錄取翻倍

記者金春香／紐約報導
三歲學前班擴大至32個學區，招生人數比去年增加近一倍。(市長辦公室提供)
三歲學前班擴大至32個學區，招生人數比去年增加近一倍。(市長辦公室提供)

市長白思豪(Bill de Blasio)於新財年預算中再次宣布，在今年秋季將免費三歲學前班項目(3-K)擴展到全市所有32個學區；市教育局最新數據顯示，新一學年獲得錄取的學生數量達3萬3000人，與上一學年相比增加近一倍，惠及更多學童和家庭。

教育局表示，今年有約3萬6000名學生申請三歲學前班項目，約3萬3000人獲得錄取，錄取率達92%，且有76%的學生被所選擇的前三名學校錄取；今年錄取學生數字與上一學年的1萬7500人相比增加近一倍，比2019至2020學年的9500人相比，更增加近三倍。

白思豪今春曾宣布，在聯邦紓困金的幫助下，秋季新學年將該項目擴展到全市所有32個學區；目前全市有12個學區設有三歲學前班項目，在讀兒童2萬2500人，項目擴大後預計將增加1萬6500個座位，約4萬名學生入讀。

市教育局發言人表示，教育局在暑期會繼續舉行外展活動，鼓勵還未申請的符合資格的家庭盡快申請，預計最終入讀三歲學前班的人數，在暑期過後繼續增加。

教育局表示，目前已經設有該項目的12個學區，能保證區內每一個家庭的適齡兒童都能入讀，其他20個學區則會盡可能滿足學生和家庭的需求。

白思豪表示，市府計畫繼續投入3.77億元至該項目，2023年秋季學期，全市每個家庭內的適齡兒童都能免費入讀，預計屆時該學年受益學生總人數將達到6萬1000人。

教育局 學區 白思豪

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