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台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

公校教室9月將配空氣净化器

記者金春香╱紐約報導
市教育局將於9月前在公校教室各安裝兩台空氣淨化器防疫。(取自教育局推特)
市教育局將於9月前在公校教室各安裝兩台空氣淨化器防疫。(取自教育局推特)

為保證學生秋季返校後的安全，市教育局表示將於9月前，在全市5萬6000間公校教室內各安裝兩台空氣淨化器。

教育局表示，已經將10萬台空氣淨化器送至學校，目前正在進行安裝工作，確保9月開學，每間教室都有兩台達聯邦疾病防治中心(CDC)標準的HEPA濾網空氣淨化器。

在2020至2021學年，全市公校內的新冠病毒檢測陽性率低於1%，但這一時間段內學校內的師生數較少，有60%的學生選擇遠程教學，且有28%的教師因身體健康問題而遠程上班，9月學校完全重開後，學生間難以保持社交距離，因此需要額外安全計畫。

教育局發言人表示，任何教室在達標前都不會用來上課，此外各校負責人還會在教室內安置二氧化碳監控儀，以檢測室內有多少新鮮空氣。

公共衛生專家也指出，除了要保證教室內的空氣流通，學校和教育局也應對如何保證學生經常活動的走廊、校車和食堂內的空氣流通，提出解決方案，否則學生仍應戴口罩並保持社交距離。

根據市府數據，目前全市12至17歲的群體中，僅有不到四分之一接種新冠疫苗，12歲以下兒童還不能接種，州府和市教育局目前規定，師生在學校室內仍須戴口罩。

教育局 檢測 社交距離

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