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參選、投票破紀錄 教育理事會亞裔成員大增

記者顏嘉瑩／紐約報導
全市和學區教育理事會選舉結果出爐，參選及投票人數雙破紀錄，亞裔家長申請並勝選的數量明顯增加；圖為教育理事會議上，教育局代表向理事會說明政策。(本報檔案照)
全市和學區教育理事會選舉結果出爐，參選及投票人數雙破紀錄，亞裔家長申請並勝選的數量明顯增加；圖為教育理事會議上，教育局代表向理事會說明政策。(本報檔案照)

教育局(DOE)10日宣布2021年度全市和學區教育理事會(Citywide and Community Education Council)選舉結果，今年的參選及投票人數雙雙破紀錄，亞裔家長申請並當選的人數明顯增加；其中曼哈頓第二學區委員會(CEC 2)就選出四名亞裔家長。

今年的教理會首次開放讓全市家長學生合法監護人參與選舉，共計2萬1953人投票，相較去年的2597人數暴增；同時候選人數量也破紀錄，共有1785人，最終選出325人，擔任教理會成員。在華裔學生占一定比率的學區理事會中，都有一至兩名華裔成員當選。

市教育局總監波特(Meisha Porter)恭喜當選家長並表示，教理會在紐約市扮演重要角色，擁有家長意見的參與，將能夠在後疫情時代為所有學生帶來更平等及更包容的教育系統。

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸也說，當有更多家長參與時，學校就能更有效率；他說：「我期待與新當選的家長們合作，繼續改善孩子的教育。」

值得注意的是，涵蓋翠貝卡、華埠和上東城，堪稱全市頂尖學校學區的曼哈頓第二學區委員會中，有四名亞裔家長當選。

在CEC 2的獲選家長中，僅有一人未獲得「紐約市加強課程和教育家長領導」組織(Place NYC)的背書；該組織由華裔家長朱雅婷共同創辦，積極發聲反對取消特殊高中入學考試(SHSAT)，並支持篩選入學及資優班(Gifted and Talented Program)。

朱雅婷表示，在市長白思豪(Bill de Blasio)試圖要進行特殊高中教育改革，取消SHSAT後，亞裔家長開始有危機意識，並開始了解CEC的在公校政策扮演的決策功能。

其他選舉結果，可上https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/education-council-elections-2021/community-education-council-election-results查詢。

教育局 學區 紐約市

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