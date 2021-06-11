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華裔家長不再沉默 趙路高票當選學委

記者牟蘭／紐約報導
華裔家長趙路日前以318票高票當選第28學區委員。 (趙路提供)
華裔家長趙路日前以318票高票當選第28學區委員。 (趙路提供)

學區委員報名截止日登記參選的華裔家長趙路，約在十天內獲得318票，以第一名當選皇后區第28學區委員；他說，廢除特殊高中入學考試(SHSAT)與資優班等議題讓華裔家長不再沉默、積極投票，這次投票正是說明只要華人團結，就能選出代表他們聲音的代表。

從事金融業的趙路表示，他因反對取消SHSAT與資優班，以及在第28學區多元化改革等議題，與華人家長走上街頭，發聲抗議，意識到與市府溝通的重要性；但對於是否參選第28學區委員，他曾猶豫不決，後在紐約市居民聯盟創始人臧東慧的鼓勵下，在報名截止日參選。

趙路說，本次投票不看選民的移民身分，華裔家長通過線上與線下約十天左右的宣傳，他獲得318票支持，以最高票獲得學區委員席位，「我以為自己只能獲得100多票，感謝大家的支持」；另一位華裔委員張泰德(Ted Chang)位列第二，獲得269票。

對於此次高票當選，趙路表示，華裔家長在反對廢除SHSAT與資優班等議題中覺醒，意識到華裔不能再當啞裔，需積極參與社區事務，發出自己的聲音；他說，此次投票結果也說明，華裔渴望話語權，只要華裔團結一致，定能通過選票選出符合其利益的代表與民選官員。

1997年從中國北京來美留學的趙路，2001年研究生畢業後，移居到皇后區森林小丘居住至今，他育有兩個孩子，了解華裔家長對教育的重視；他說，學區委員的工作就是為市教育局與家長的溝通搭起橋樑，他承諾將為華裔家長發聲，堅決反對該學區的多元化改革與取消SHSAT與資優班等議題。

第29選區市議員參選人臧東慧表示，趙路以最高票當選第28學區委員，是華人家長的勝利，也證明了華裔選民巨大的潛力，他呼籲華裔民眾在今年的民主黨黨內選舉中積極投票，用選票說話，讓其他族裔尊重華裔的貢獻。

華裔 學區 投票

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