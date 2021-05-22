曼哈頓第二學區 以「愛、和平、希望」慶亞裔傳統月

市教育局總監波特(中)與學生一同懸掛手寫寄語。(記者張晨／攝影)

為了慶祝一年一度的亞裔 傳統月(AAPI)，曼哈頓第二學區21日在華埠第一公立小學(P.S.1)操場舉辦慶祝教育活動，市教育局 總監波特(Meisha Porter)、第一學區學監麥奎雷(Kelly McGuire)到場參與，不僅和孩子們一起舞龍舞獅，更以「愛、和平、希望」(Love, Peace and Hope)為主題，在紅色絲帶上寫下溫暖話語懸掛在操場中，反對種族主義 仇恨犯罪。

影音來源：記者張晨

當日天氣和煦，數十名兒童和家長身別「愛」、「平」、「望」字徽章，手持紅色彩帶坐在第一公立小學的操場中；第一小學校長譚玉嬋(Amy Hom)表示，新冠疫情爆發導致亞裔社區遭受到前所未有的打擊，許多人因此遭到不平等對待，甚至遭到攻擊。

她指出，舉辦此次活動的意義是讓更多學生意識到，膚色和他們的本源文化是他們應該引以為傲的標誌，他們在今後做出的每一次善舉，都是在帶動這個族裔前行。

學生以「愛、和平、希望」為主題，在紅色絲帶上寫下溫暖話語，懸掛在操場中。(記者張晨／攝影)

波特表示，紐約的多元文化是每個人都引以為傲的，孩子們可以在一個校園內友好相處，成為親密的學習夥伴，更開闊了他們的眼界；讓學生明白族裔間的差異和遠離種族主義，是作為教育者義不容辭的責任和義務。

麥奎雷則表示，對於華埠而言，多元文化凸顯，組織學生們慶祝每一個特殊節日，並教育他們理解其中的意義，是人文素質教育的一部分。

學生和家長在操場中載歌載舞，與不熟識的人相互握手問好。(記者張晨／攝影)

當日在教師帶領下，學生和家長在操場中載歌載舞，大家相互握手問好，更在紅色絲帶上寫下美好寄語，以反對仇恨犯罪。

曼哈頓華埠第二學區辦亞裔傳統月慶祝教育會。(記者張晨／攝影)

華裔學生陳凱文在紅絲帶上用中文寫下「愛、和平與希望」，並畫上人們肩併肩、手牽手的簡筆畫；他表示，不僅亞裔，所有人都應該在種族主義面前團結起來，受害者要發聲，作為目擊者或旁觀者更應該積極走出來，幫助和協助那些遭遇不公的人。