紐約華人家長會 線上、實體夏令營招生

Andy Yung創作線上上課程序，通過各種技術的運用，增加對學生的吸引力和互動性。(視頻會議截圖)

紐約華人 家長會今年暑假繼續舉辦夏令營，為學生在暑期提供教育、活動等多方面支持，幫助學生更好迎接9月開始的新學年；此次夏令營有線上和實體兩種方式供家長選擇。

華人家長會會長黃德望表示，考慮到有些家長仍不願意讓學生參加面對面課程，今年推出線上夏令營，由具有遠程教學經驗的美國教育部 認證教師執教，將為學生提供充滿挑戰性和互動性的學習計畫；時間為7月6日至8月13日期間，周一至周五上午9時至下午1時30分，9月將升入一年級至六年級的學生均可參加。

黃德望說，「華人家長會的網絡遠程教育總監Andy Yung負責所有遠程教學計畫，他是法拉盛 公立244小學老師，有九年公校教學經驗，他設計並創作的網課程式通過各種技術的運用，對學生具吸引力，能大大增加趣味性和與學生的互動。」

Andy Yung表示，線上教學同樣有很多活動，例如學生可進入他創建的遠程圖書館，找到感興趣的圖書並閱讀；線上遊覽動物園，同時學習知識等。

黃德望表示，實體夏令營在公立244小學舉辦，為兒童提供互動和社交的場所，鼓勵開展更多的戶外娛樂活動，幫助學生重新適應到校上課；不過今年的實體夏令營比以往規模小，為確保學生安全，會完全按照州、市府對學校的規定，並根據規定的變化及時調整。

實體夏令營面向9月進入幼稚園至六年級的兒童，時間為7月6日至8月13日，周一至周五上午8時15分至下午3時；下午3時至6時還有課後班；參加線上或實體夏令營的學生均可選擇參加課後班，也可只選擇課後班。

朱寶玲(左)和黃德望(右)建議家長讓孩子在暑假仍保持適當學習、閱讀和社交，避免退步。(視頻會議截圖)

教育專家、華人家長會創會會長朱寶玲表示，暑期若任由孩子玩耍，不僅荒廢時間，也不利於孩子為開學做準備，在新學期開始後，很可能需要很長時間才能收起玩心、進入學習狀態；她建議家長讓孩子在暑假仍保持適當學習、閱讀和社交，避免退步。

夏令營的更多信息和諮詢、費用等，請聯繫華人家長會，電話：(718)705-2758，電郵：[email protected]，網站：www.capa-programs.org，地址：法拉盛31大道130-30號708室。符合條件的家庭可申請相應經濟援助。