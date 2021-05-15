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教育總監5區辦論壇 為家長釋疑 有中文翻譯

記者洪群超／紐約報導
教育總監波特將開啟五區教育里民會，呼籲家長參加；圖為波特此前走訪恢復面對面授課的公校。（市長辦公室提供）
教育總監波特將開啟五區教育里民會，呼籲家長參加；圖為波特此前走訪恢復面對面授課的公校。（市長辦公室提供）

紐約市教育局14日宣布，從17日起至6月9日，教育總監波特(Meisha Porter)將開啟五區教育線上里民會，回答家長、學生及關心教育的人士對秋季返校及教育政策的問題，搜集各界人士對紐約市教育議題的意見；每場都將提供中文翻譯。

波特當日宣布啟動此面向五區公校家長和學生的里民會，首場17日將面向史泰登島的家庭；24日為曼哈頓場，27日是皇后區場，6月7日為布碌崙(布魯克林)場，6月9日為布朗士場；每場里民會面對當地公校家長、學生及社區民眾，波特將講解秋季返校政策、新財年教育局預算及解讀公校政策等。

波特也說，視此次五區巡迴里民會為好機會，直接傾聽家長、學生及關心公校教育人士的意見、擔憂和需求反饋，以利用暑期來加以改進，讓公校更好地迎接9月開學，讓絕大多數學生都能安心和滿意返校。

波特表示，持續一年多的新冠疫情，導致長時間遠程教學，給教育帶來前所未有的嚴峻挑戰，「如今教育局和家長、社區的密切合作和交流，比以往任何時候都更顯重要，聽到家長的呼求，對教育局和公校新學期的準備工作也更顯重要；我呼籲所有家長都積極參與這五場里民會。」

有意參加的家長，可登錄網址：http://learndoe.org/chancellor，在線註冊，並告知到時是否有意發言或提問；五場線上里民會都將提供西班牙語和中文的實時翻譯，並全程錄像，在結束後發布在同一網站上，供無法參與的民眾回看。

教育局 公校 波特

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