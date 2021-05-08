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忽略亞裔學子努力與成績 教育總監挨轟

記者金春香／紐約報導
數十名公校學生家長在市教育局前抗議，要求教育總監道歉，發言者為臧東慧。（記者金春香／攝影）
數十名公校學生家長在市教育局前抗議，要求教育總監道歉，發言者為臧東慧。（記者金春香／攝影）

特殊高中入學考試(SHSAT)成績日前出爐後，教育總監波特(Meisha Ross Porter)在推特和接受電台採訪時都表示，對此結果無法接受，並要求取消SHSAT；數十名公校家長7日在市教育局前，指出波特在考試結果出爐後，既沒有祝賀考入特殊高中的學生，又完全忽略亞裔及其他學生不懈努力所取得的成績，有失為一名教育者，要求波特道歉。

紐約市特殊高中考試錄取結果上月29日放榜，亞裔學生錄取率達53.7%，居各族裔首位，非洲裔與西語裔學生錄取率下降至9%；波特表示，該結果令人無法接受，認為錄取種族不平均是採用單一考試錄取結果所致，再次呼籲政府取消SHSAT。

紐約同源會主席黃友興表示，波特的話完全忽視亞裔學生憑藉自身努力考入特殊高中的成績，說結果「不可接受」，是因為大部分被錄取學生的族裔是亞裔，「她是在告訴亞裔學生，『你不屬於這裡』，她是在告訴亞裔學生，『你多年的努力學習並不對』。」

黃友興說，讓廣大學生家長無法容忍的是，教育總監不願意承認紐約市教育系統的失敗，沒有認清非洲裔和西語裔學生就讀特殊高中數量少，是因為學前班到初中的教育資源不公，「亞裔屬於美國，亞裔不會為認真學習、努力工作而道歉，亞裔也不會因為自己的族裔而感到內疚。」

華裔家長朱雅婷表示，波特最初被指派為教育總監時，她本來還有些期待，以為她會與前任教育總監不同；但她收到波特發給家長有關特殊高中的郵件，「在新冠疫情這麼艱難的一年多後，她在信中沒有對任何考入特殊高中的學生表示祝賀，她的言語已經證明她和上任總監一樣，針對和歧視亞裔，而未認清紐約市教育的問題所在。」

第29選區市議員參選人臧東慧要求波特對自己的言語道歉，他表示，教育局、市長和很多民選官員根本不是真正關心教育，而只關心怎樣推廣自己的政治議程。

共和黨籍市長參選人、「守護天使」創始人史里華(Curtis Sliwa)也指出，自己小時候不理解為何很多猶太裔學生成績好，而且他們總因為好成績而被攻擊和指責，他的母親則對他說，只要他也像猶太裔學生一樣努力學習，成績肯定也能提高；他說，如今亞裔就像之前的猶太裔一樣，因為自身的努力而被攻擊，這讓人無法容忍。

教育局7日回覆本報表示，他們為獲得錄取的學生和家長感到開心，但同時，教育局希望給更多學生提供更多選擇，使用單一考試來決定錄取，絕不是公平的方式。

數十名公校學生家長在市教育局前抗議，要求教育總監道歉，發言者為黃友興。（記者金春...
數十名公校學生家長在市教育局前抗議，要求教育總監道歉，發言者為黃友興。（記者金春香／攝影）
數十名公校學生家長在市教育局前抗議，要求教育總監道歉，發言者為史里華。（記者金春...
數十名公校學生家長在市教育局前抗議，要求教育總監道歉，發言者為史里華。（記者金春香／攝影）

教育局 亞裔 波特

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