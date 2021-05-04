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教育總監再喊取消SHSAT單一錄取制度

記者黃伊奕／紐約報導
波特表示，要取消SHSAT作為特殊高中唯一錄取標準。（本報檔案照）
波特表示，要取消SHSAT作為特殊高中唯一錄取標準。（本報檔案照）

紐約市教育總監波特(Meisha Ross Porter)3日在電視台受訪時再度強調，要取消特殊高中入學考試(SHSAT)作為唯一錄取標準，認為這是導致族裔錄取不公的根本原因；紐約中華公所對此嚴厲批評，當日致函教育局，給波特上任以來的表現評「不及格」。

隨著疫情好轉，新增5萬學生選擇在新學期返校上課；波特當日在PIX11電視台回顧新開學的一周，表示「非常棒」；有很多家長抱怨孩子即使選擇了返校，老師仍採用線上教學，對此波特對此承認教育局工作存在不足，會進一步改進。

波特說，希望在秋季能讓所有學生和老師都返回學校，但學生與老師的健康仍是首要考量；她也說，「公校目前新冠肺炎陽性率為0.54%，過去七天滾動的平均值為0.32%，根據該數據，我們的校園是非常安全的。」

而在談到最近公布的特殊高中入學考試時，波特指出，非洲裔與西語裔學生錄取比率僅為9%，是「不可接受」的，「學生應通過多種方式展現自己的才華，我們需要採用多管齊下的方式來錄取進入特殊高中的學生，單一的考試錄取方式必須被取消。」

紐約中華公所3日則就波特的特殊高中議題言論發信，表示「你選擇性忽視SHSAT考試並非阻擋一些學生進入特殊高中的障礙，在沒有進行準確評估下，一次次做出對特殊高中考試結果『不可接受』的聲明，是絕對錯誤的。」

信中說，波特不過在延續前任教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)的錯誤方式，以特殊高中入學考試為藉口，來掩蓋教育局過去在工作上的失敗，「你們選擇通過剝奪那些努力學習孩子進入特殊高中的機會，來挽回教育局失去的信任，這是極度不公平的」。

信中還對波特上任以來的表現進行打分，指出「我們要給你的表現打一個F-。」

教育局 波特 特殊高中

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