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特殊高中放榜 亞裔錄取仍過半…教育局再促取消SHSAT

記者黃伊奕／紐約報導
特殊高中考試結果出爐，亞裔比例仍過半，實際名額卻大大減少；圖為此前民眾抗議市府試圖取消SHSAT。（本報檔案照）
特殊高中考試結果出爐，亞裔比例仍過半，實際名額卻大大減少；圖為此前民眾抗議市府試圖取消SHSAT。（本報檔案照）

紐約市特殊高中考試錄取結果29日放榜，亞裔學生錄取率達53.7%，仍居各族裔首位，非洲裔與西語裔學生錄取率下降至9%；不過受白思豪此前推出的「探索計畫」(Discovery)影響，過去三年特殊高中提供給通過考試錄取的學生名額直線下降，僅史岱文森高中亞裔學生錄取人數就減少了近百人。

根據教育局最新公布數據，今年大約有2萬3500名八年級學生參加了特殊高中錄取考試SHSAT，共有4262名學生因考試成績優異收到錄取通知書；共有8167名亞裔學生參加了該考試，其中2288名亞裔獲得錄取。

全市學生錄取比率中，亞裔占53.7%，相比2019年的51.1%，與2020年的54%，基本持平；其中493人考入史岱文森高中，418人考入布朗士科學高中，844人考入布碌崙(布魯克林)科技高中。

全市共有9723名非洲裔與西語裔學生參加了考試，總共僅384人因成績被錄取，錄取比率在過去三年從11%降至9%。

教育局稱該結果無法令人接受，認為錄取種族不平均是採用單一考試錄取結果所致，並再次呼籲政府採取新的錄取方法，取代SHSAT。

但實際上，在白思豪「探索計畫」影響下，各特殊高中正在不斷減少以考試成績錄取學生的名額，亞裔學生受此影響最大。

「探索計畫」是教育局在2018年針對SHSAT考試成績低於錄取分數線的貧困家庭學生推出；八所特殊高中被畫入此計畫的招生名額，從250個漸增至800個，通過SHSAT考試成績錄取名額，則從2018年的5067人降至2021年的4262人。

因此從考試成績來看，雖然亞裔學生錄取率維持不變，但實際上錄取人數卻在大幅減少；僅以史岱文森高中為例，該校在2018年以SHSAT考試成績錄取學生共902人，但在2021年降低到749人，亞裔學生錄取人數則從613人降低至493人。

與此同時，市府針對特定人群增加免費考試培訓幫助，此前推出的「夢想計畫」(DREAM program）主要是向低收入家庭提供免費的特殊高中入學考試課後培訓項目；今年全市共有3600個學生參加該計畫，其中13%學生為非洲裔與西語裔學生，其中26%的學生成功拿到特殊高中錄取通知書。

據悉特殊高中錄取書將在5月陸續發放到學生手中，通過「探索計畫」錄取的學生也將在同時間得到通知。

「紐約市加強課程和教育家長領導」組織(Place NYC)創會會長朱雅婷29日表示，今年的特殊高中考試結果進一步反映出過去市教育局工作的失敗，今年參加特殊高中考試的學生總人數比前一年減少了4000人，相信這與教育局遲遲不發放SHSAT考試指南有關。

朱雅婷說，紐約市推出探索計畫原本目的是希望減小族裔錄取比率差異，據去年公布探索計畫錄取結果，通過該計畫進入特殊高中的學生仍以亞裔為多數；通過該計畫進入學校的學生考試分數與普通考生差異較大，例如去年兩類考生進入史岱文森高中的考試分數相差近80分；而且探索計畫名額分配並非單以學生家庭的收入為標準，而是根據學校低收入家庭比率，這從本質上就不公平。

特殊高中 教育局 亞裔

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紐約客談／亞裔學生名額被偷 SHSAT戰鬥仍須努力

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