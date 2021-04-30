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紐約客談／亞裔學生名額被偷 SHSAT戰鬥仍須努力

紐約客談

2021年紐約特殊高中錄取結果出爐，從比例上看，成功進入八所特殊高中的亞裔學生比例仍超過一半，情況還不錯；然而，若從整體數據上來看，過去三年亞裔學生錄取人數少了400人。視亞裔學生為眼中釘的紐約市教育局，仍在繼續在批判族裔錄取不公。

根據特殊高中放榜結果，考上特殊高中的亞裔學生錄取比例接近54%，再一次憑實力抱走「大獎」，不少華裔家長也開始新一輪沾沾自喜，「沒辦法，我們華人孩子就是聰明，考試不帶怕的。」

而實際上過去三年時間裡通過SHSAT考試進入特殊高中的亞裔學生總數，減少了近400人，這些流失的名額成為政客和教育局操控的棋子，原本希望通過「探索計畫」減少族裔錄取比例的差距，結果沒想到計畫卻失敗，通過該入學的低收入家庭學生仍以亞裔為主，唯獨拉低了入學學生的整體成績水平。

市府也明顯未放棄取消SHSAT，教育局公開評論該考試結果反應出最嚴重的問題還是族裔不公，「西語裔和非洲裔學生錄取率僅9%，這絕對不能接受」；要是他們有權利干涉NBA多好，也強制性地分給亞裔球員一些名額，哪怕是極低的比例，哪怕是百分之一，這樣華裔球星也能多幾個，林書豪也不至於無球可打、哭鼻子了。

根據2015年至2017年哈佛、普林斯頓、麻省理工學院三所頂級大學在紐約市公立學校錄取的名額，從史岱文森高中畢業的學生高達97人，其中亞裔共73人，全國排名第二；但是如果特殊高中不是建立在以考試錄取標準之下，該名額究竟還能有多少，可想而知。

可以確定的是，市府和教育局減少亞裔子弟進入特殊高中的心不死；無論從哪方面來看，華裔家長絕不能在這場SHSAT保衛戰中放鬆哪怕一絲絲警惕，必須保持高分貝的抗爭。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

亞裔 教育局 特殊高中

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