600心理健康輔導員 將部署公校

白思豪表示，市教育局將招聘超過600名心理健康輔導員，為全市所有公校學生提供心理健康服務。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)27日表示，市教育局將招聘超過600名心理健康輔導員，確保從今年秋季起為全市所有公校 學生提供心理健康服務，幫助學生識別並克服新冠疫情 可能帶來的心理創傷；他還表示，從新財年起，全市所有心理健康相關報警電話將不再由市警局處理，改由經過心理健康培訓的社工、急救員接手。

白思豪表示，疫情已經讓學生們經歷很多苦難，「當他們有機會說出自己的感受時，他們會有很多話要講，給學生們提供傾訴的機會就是一件好事。」他說，新增的600名心理健康輔導員都是專業人士，如社工或心理健康諮詢師，這些人將納入各公校正式編制。

負責紐約市心理健康工作的第一夫人麥克蕾(Chirlane McCray)表示，該項目將從疫情最嚴重的低收入社區做起，因為這類社區的公校較難找到心理健康服務，「我很高興今年秋季所有公校都能提供心理健康服務，孩子們將得到個別化的心理健康服務。」

同時，白思豪還宣布，從新財年開始，全市心理健康的緊急電話將改由社工和急救員來應對，而非由市警處理；市府此前已在哈林區和東哈林區的三個分局轄區試點該項目，白思豪說，「我們認為這項改革可以推廣到全市，有關心理健康緊急求助電話，將由平民來處理。」

數據顯示，五分之一的市民存在心理健康困擾，市民去年撥打911電話，其中多達15萬4000個與心理健康問題有關，而市警介入的一些心理健康報警有時會升級為暴力案件，市警往往認為存在心理問題的市民有危險，傾向將其射殺。

白思豪說，新冠疫情讓心理健康介入變得尤為重要，市府還將推出一個新項目，協助社區組織訓練心理諮詢師，幫助社區正確處理民眾的心理健康需求。