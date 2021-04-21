長島華裔姊妹集會反仇亞 逾300人聲援

徐朱留弟譴責仇恨亞裔犯罪，呼籲社區團結一致反對歧視。(徐仁正提供)

兩名華裔 姊妹日前在長島納蘇郡(Nassau County)曼哈塞(Manhasset)，舉辦反仇恨亞裔 集會，超過300名華裔與外族裔聲援；16歲的姊姊徐淑儀(Ava Shu)20日表示，她從小以華裔血統為豪，譴責近期頻發的仇恨犯罪 ， 鼓勵像她一樣的華裔後代勇敢發聲，共同對抗仇恨犯罪。

徐淑儀與14歲的妹妹徐淑君(Ada Shu)18日在曼哈塞Mary Jane Davies公園舉辦反仇恨亞裔集會，超過300名華裔與外族裔到場聲援；近期在國會推動「新冠仇恨犯罪法案」的國會眾議員孟昭文與選區包括曼哈賽的國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)也到場支持。

徐淑儀表示，她與妹妹近期看到新聞接連報導針對亞裔的仇恨犯罪，感到失望與氣憤，因此決定舉辦集會發聲，期盼改變日益嚴重的仇恨風氣，「我不希望任何一個人走在街上因擔憂被他人攻擊而害怕，更不希望無辜的孩子在街上被打劫」。

徐淑儀說，這是她與妹妹首次策畫大型集會，從申請遊行許可到邀請演講嘉賓，她們都是第一次嘗試，籌備了四周時間，整場集會終於順利舉辦；她說，自己與妹妹希望通過這場集會，團結更多族裔共同抵抗仇恨犯罪，「我們是華人，也是美國人。」

徐淑儀的奶奶、前法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)理事長徐朱留弟表示，40年前她來到美國打拚，自己的孩子在當地接受教育、結婚生子；如今她為家中第三代意識到身為美國人的驕傲與責任感到欣慰。

徐朱留弟說，新冠疫情初期，防疫物資短缺，許多亞裔民眾在第一時間募集口罩等物資，捐贈給醫院與警消機構，以另一種方式支援抗疫；但疫情爆發後，她說，亞裔社區不僅要提防病毒的入侵，還要擔憂層出不窮的仇恨犯罪，她譴責這種仇恨情緒，呼籲社區團結一致反對歧視。

當天的反仇恨亞裔集會活動吸引大量華裔青少年站台，鄭安娜(Annabelle Cheng，姓名皆音譯)表示，18歲的她首次參加集會，她說，若不阻止這些仇恨犯罪，新聞中出現那些受害者可能變成自己的家人，因此她到場聲援，用行動告訴那些犯罪者這些行為不能被容忍。

15歲的黃艾倫(Alan Huang)表示，他希望通過這次參與集會活動，改變外族裔對華裔的刻板印象，「許多(外族裔)認為亞裔怕麻煩遇到不公卻不敢發聲，這是不對的，我們應該為自己而戰，這是我參與的意義」。