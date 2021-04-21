我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3179萬 4成民眾已接種疫苗

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

長島華裔姊妹集會反仇亞 逾300人聲援

記者牟蘭／紐約報導
徐朱留弟譴責仇恨亞裔犯罪，呼籲社區團結一致反對歧視。(徐仁正提供)
徐朱留弟譴責仇恨亞裔犯罪，呼籲社區團結一致反對歧視。(徐仁正提供)

兩名華裔姊妹日前在長島納蘇郡(Nassau County)曼哈塞(Manhasset)，舉辦反仇恨亞裔集會，超過300名華裔與外族裔聲援；16歲的姊姊徐淑儀(Ava Shu)20日表示，她從小以華裔血統為豪，譴責近期頻發的仇恨犯罪， 鼓勵像她一樣的華裔後代勇敢發聲，共同對抗仇恨犯罪。

徐淑儀與14歲的妹妹徐淑君(Ada Shu)18日在曼哈塞Mary Jane Davies公園舉辦反仇恨亞裔集會，超過300名華裔與外族裔到場聲援；近期在國會推動「新冠仇恨犯罪法案」的國會眾議員孟昭文與選區包括曼哈賽的國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)也到場支持。

徐淑儀表示，她與妹妹近期看到新聞接連報導針對亞裔的仇恨犯罪，感到失望與氣憤，因此決定舉辦集會發聲，期盼改變日益嚴重的仇恨風氣，「我不希望任何一個人走在街上因擔憂被他人攻擊而害怕，更不希望無辜的孩子在街上被打劫」。

徐淑儀說，這是她與妹妹首次策畫大型集會，從申請遊行許可到邀請演講嘉賓，她們都是第一次嘗試，籌備了四周時間，整場集會終於順利舉辦；她說，自己與妹妹希望通過這場集會，團結更多族裔共同抵抗仇恨犯罪，「我們是華人，也是美國人。」

徐淑儀的奶奶、前法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)理事長徐朱留弟表示，40年前她來到美國打拚，自己的孩子在當地接受教育、結婚生子；如今她為家中第三代意識到身為美國人的驕傲與責任感到欣慰。

徐朱留弟說，新冠疫情初期，防疫物資短缺，許多亞裔民眾在第一時間募集口罩等物資，捐贈給醫院與警消機構，以另一種方式支援抗疫；但疫情爆發後，她說，亞裔社區不僅要提防病毒的入侵，還要擔憂層出不窮的仇恨犯罪，她譴責這種仇恨情緒，呼籲社區團結一致反對歧視。

當天的反仇恨亞裔集會活動吸引大量華裔青少年站台，鄭安娜(Annabelle Cheng，姓名皆音譯)表示，18歲的她首次參加集會，她說，若不阻止這些仇恨犯罪，新聞中出現那些受害者可能變成自己的家人，因此她到場聲援，用行動告訴那些犯罪者這些行為不能被容忍。

15歲的黃艾倫(Alan Huang)表示，他希望通過這次參與集會活動，改變外族裔對華裔的刻板印象，「許多(外族裔)認為亞裔怕麻煩遇到不公卻不敢發聲，這是不對的，我們應該為自己而戰，這是我參與的意義」。

蘇奧齊(右三)18日參加曼哈塞Mary Jane Davies公園舉辦反仇恨亞裔...
蘇奧齊(右三)18日參加曼哈塞Mary Jane Davies公園舉辦反仇恨亞裔集會。(徐仁正提供)
孟昭文(左一起)到場聲援徐淑儀與徐淑君在曼哈塞舉辦的反仇恨亞裔集會；右一為徐朱留...
孟昭文(左一起)到場聲援徐淑儀與徐淑君在曼哈塞舉辦的反仇恨亞裔集會；右一為徐朱留弟。(徐仁正提供)
徐淑儀與徐淑君日前在長島曼哈塞組織反仇恨亞裔集會，300多名華裔與外族裔到場聲援...
徐淑儀與徐淑君日前在長島曼哈塞組織反仇恨亞裔集會，300多名華裔與外族裔到場聲援。(徐仁正提供)

亞裔 華裔 仇恨犯罪

上一則

世報理財微講座 談企業主商業規畫

下一則

長島超市前員工濫殺釀1死2傷 4小時被捕

延伸閱讀

力挺華府成州 拜登政府發政策立場

力挺華府成州 拜登政府發政策立場
2/3居民接種第1針疫苗 長島納蘇郡入院治療率新低

2/3居民接種第1針疫苗 長島納蘇郡入院治療率新低
長島納蘇郡議員提案 仇恨犯罪受害人可獲賠償

長島納蘇郡議員提案 仇恨犯罪受害人可獲賠償
福建公所曼哈頓華埠集會 呼籲成立反歧視聯盟

福建公所曼哈頓華埠集會 呼籲成立反歧視聯盟
「抵制仇恨 團結美國」爾灣各族裔市政廣場集會

「抵制仇恨 團結美國」爾灣各族裔市政廣場集會

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕。（圖片取自楊安澤推特）

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

2021-04-14 12:42
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因