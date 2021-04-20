哥大秋季返校生 須打疫苗

哥大將要求秋季返校學生必須接種新冠疫苗。（歐新社）

紐約市 高校開始著手秋季恢復傳統面對面教學，而為了更好保障返校師生健康，哥倫比亞大學日前宣布，將強制要求所有學生和教職員工在秋季返校時需接種新冠疫苗 。

哥大通過電郵發送給全校教職工和學生，其中寫道，「學校與公共衛生部門合作，過去一年中對防疫 做出努力，即將到來的秋季學期，我們正在嘗試重啟校園，在各方的強烈建議下，校長波林傑(Lee C. Bollinger)以及校新冠防疫專責小組決定，將強制返回校園的學生接種新冠疫苗。」

但學校同時也表示，他們會接受宗教和醫療豁免的請求，但絕大多數學生若想返校上課，則必須提供接種證明；校方表示，這樣做的目的是在為實現學生下一學期「全面且充滿活動的校園生活」打下基礎。

該校還在郵件中表示，將尋求在學校周邊為學生提供疫苗接種的機會，但同時也鼓勵學生在返回校園之前就接種完畢。

「我們認為這一決定對於確保學生以及校園內和周圍社區的健康，並且幫助遏制病毒在紐約市傳播有著至關重要的作用，因為這裡曾在過去一年中成為了全國受影響最嚴重的地區之一。 」學校在聲明中表示。

在接種疫苗後，學生仍將被要求遵守社交距離及配戴口罩；校方稱，已經安排了1萬1000名學生和員工接種疫苗，另有數千人已經自行接種。

紐約大學(New York University)目前也正在鼓勵學生接種疫苗，但尚未提出強制要求；而位於紐約州的康奈爾大學(Cornell University)以及位於新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)均已在本月表示要求學生及教職工在返回校園前需接種疫苗。