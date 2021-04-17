重疫區公校將聘家長 任心理健康大使

紐約市公校學生已有一年多沒有正常到校上課。（市長辦公室提供）

新冠疫情 肆虐一年多，給青少年、兒童不僅學業上造成影響，長期居家、少社交活動造成的心理健康問題也開始浮現；紐約市教育局 下月將為遭疫情最嚴重學區內近千所公校 推出新項目，挑選熱心家長作為「心理健康大使」，提供培訓和500元報酬，讓他們為最熟悉的子女及其同學和其他家長提供心理輔導和干預。

教育局於近日舉行的一場家長顧問委員會議上，透露此項計畫。據非營利教育新聞網站「Chalkbeat」報導，教育副總監Adrienne Austin在會中指出，教育局將支持位於遭新冠疫情衝擊最嚴重的社區內約950所公校的家長領袖成為「心理健康大使」。

根據Austin所透露的項目細節，將由學校家長會負責挑選感興趣的家長，於5月至8月期間參加教育局提供、以精神創傷與安撫關懷為核心的四階段培訓，在今年秋季學期開始後，這些受訓家長將參與其子女所在公校內的精神健康培訓、干預和關懷項目中；這些參與家長每人可獲得500元報酬。

教育局指出，讓本校家長作為「心理健康大使」，安撫因疫情受到心理創傷的學生及其家庭，效果會比教育局安排的社工更好，因為這些家長的服務對象將是自己子女的同學及其父母，是更為熟悉和信任之人。

教育局尚未公布更多申請及項目細節，但表示項目經費不用公帑，將來自羅賓漢基金會等私有捐款。

隨著疫情不斷好轉，近期再有5萬公校學生從完全線上教學轉回實體課，但全市仍有近70萬公校學生依舊遠程上網課；從去年3月疫情爆發、紐約市公校轉為網課為主後，百萬公校學生已經一年多沒有正常在校上課。市長白思豪已多次表示，全市公校將在2021年秋季學期全面恢復正常到校上課。