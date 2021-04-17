教育局成員致函市長 促立砍資優班

向四歲兒童提供的資優班考試自推行以來就一直爭論不斷。（記者黃伊奕／攝影）

雖然紐約市長白思豪日前宣布今年最後一次推出資優班 (Gifted and Talented)，並改為老師推薦和抽籤結合的新方式錄取，數十名教育局 成員對此方案不滿，於14日致信白思豪要求立即取消資優班項目，稱資優班從小將孩子進行分類，本質上就是「歧視」。

該封聯名信由多個「黑人的命也是命」組織牽頭，並獲得亞裔 兒童與家庭聯盟(CACF)、多個教育理事會以及多名教育局高層官員的支持。

信中認為四歲的孩子不應該接受測試、不應該被貼上標籤、被區別化對待，不應該由老師確定哪些孩子有天賦、哪些孩子沒有，「我們應從一開始就拒絕這種強制性區分對待的程序。」

雖然市府此前已宣布今年是最後一次舉行資優班，也取消了入學考試改為老師推薦和抽籤結合的方式錄取，但仍引起爭議；該封信中寫到，「取消資優班考試的決定是正確的，但新採用的錄取方式卻為偏見提供了新的途徑」，依靠教師的推薦來招收有才華的學生，會使教育工作者陷入困境，並為歧視有色人種孩子提供了新的可能性」。

這些教育局成員質疑如何有效識別哪些孩子是「資優」，他們寫道「我們很多成員從事幼兒早期教育工作，對如何識別『天才兒童』表示困惑」；他們認為最好的解決方式就是立刻取消「資優班」。

反對者在信中還列出數據，指自2007年開始，資優班一直採取單一考試方式錄取；公立學校中白人學生和亞裔學生分別占比17%與18%，但占資優班學生比率約為39%和42%；這一比率失調證明了現有錄取系統存在問題。

但也有部分民選官員持不同意見，正在參選布碌崙(布魯克林)區長的非洲裔市議員康奈基(Robert Cornegy)對此回應，「我們必須保留SHSAT(特殊高中錄取考試)和資優班，我相信所有孩子都應得到最好的教育機會，公立學校應幫助學生準備好應對21世紀的工作挑戰。」