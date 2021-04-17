華人看重優質教育 對公校缺信心

資優班 錄取方式一改再改，從單一考試到由教師指定，再到市府計畫9月可能再推新的選拔方式，部分華裔民眾認為越改越差，提高教育質量才是關鍵。

資優班錄取方式混亂，華裔母親林敏靖認為自己三歲兒子將是影響最大的那一批，「本來如何參加考試就一頭霧水，現在是更不明白了，尤其是市府該類信息傳播本來就不及時。」

林女士說，想讓孩子進入資優班的目的都是獲得高質量的教育，並非真的認為自己孩子是天才，「歸根究柢就是對紐約市 公立教育系統缺乏信心，但又別無選擇。」

居住在曼哈頓的姜琳達(Linda Jiang)則決定直接放棄資優班，將孩子送去私立學校，原本居住在布碌崙(布魯克林)的她，為了確保孩子獲得更好的教育，前年搬去曼哈頓，「我中國的妹妹孩子小學三年級的英文課本難度，和我同齡兒子英文課本已基本無差異，但中文卻有天差地別，將來競爭是面向國際化，不想他從開始就落後。」

林女士和姜女士認為，紐約市現在公立教育系統存在的問題是被政治影響、越改越差，「學術還是應該是教育的根本，華裔家長並非一味追求資優班、特殊高中，只是看到接受不同教育的孩子確實存在很大差別後，沒人不想孩子接受更好的教育，紐約市教育局 應該多研究如何提高整體教育質量才是關鍵。」

但居住在布碌崙的楊簡(Jane Yang)卻有不同的觀念，她說「我不是很在乎資優班或者特殊高中，我會注重孩子能力的培養，至於能考上什麼大學不是最重要的」；她認為學校亞裔學生占比太高確實存在一定的弊端，「我不想孩子因為一直生活在亞裔占大多數的環境下，將來走入社會缺乏和不同族裔溝通的技能，我相信除了學習成績，這些技能也是將來職場發展的關鍵。」