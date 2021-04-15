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紐市家長狀告市府 要求公校全面重開

記者金春香／紐約報導
月底僅三分之一紐約市學生返回校園，家長訴市府教育局要求全面重開，保證所有學生回歸課堂。（市長辦公室提供）
月底僅三分之一紐約市學生返回校園，家長訴市府教育局要求全面重開，保證所有學生回歸課堂。（市長辦公室提供）

根據市教育局數據，4月底全市公校僅有三分之一學生會回到校園上課，眾多公校家長在舉行多次示威集會後，日前將市府和教育局告上法庭，要求公校盡快全面重開。

紐約市22名家長13日在曼哈頓高等法院狀告教育局、教育總監波特(Meisha Ross Porter)和市長白思豪(Bill de Blasio)，指出若無法保證所有學生在短時間內全面回歸實體課程，這一代學生的教育將會出現更持久的落後，未來發展都會受影響，「紐約市所做專橫且反覆無常的規定，是將近百萬公校學生的未來置於危險之中。」

這一最新訴狀指出，市府和教育局目前的混合制教學，無法給學生提供健全的基礎教學，家長相信在當下疫情逐漸緩解的情況下，學生全面回歸課堂不會導致疫情傳播，且至今沒有任何數據顯示新冠病毒在學生間大範圍傳播。

訴狀引用去年法國和德國學校進行的調查研究，顯示新冠檢測結果呈陽性的學生並沒有將病毒傳播給其他學生或教職員工。

月底僅三分之一紐約市學生會返回校園，家長訴市府教育局要求全面重開；圖為曼哈頓華埠...
月底僅三分之一紐約市學生會返回校園，家長訴市府教育局要求全面重開；圖為曼哈頓華埠的容閎小學，學生們在排隊進入教學樓。(Getty Images)

此外，家長指出很多學生在線上學習期間，學習成績和學習熱情都出現明顯下降，原告家長的代表律師James Mermigis表示，教師們必須全面返回課堂，幫助那些在學業上出現明顯落後的學生，同時也要為學生提供心理輔導，「學生們需要見到老師，而不是在家裡上網課。」

市府發言人科恩(Avery Cohen)表示，目前紐約市公校課堂內的學生數量遠超美國其他城市，且全市所有公校都已經重開迎接選擇返校的學生，其中大部分學校提供每周五天的實體課教學。

市府本周數據顯示，在9日結束本學年最後一次選擇從線上轉為線下教學後，全市有超過5萬公校學生選擇從線上教學轉回實體課，將於4月26日重返校園；不過全市96萬名公校學生中，至本月底仍有三分之二堅持線上學習。

去年10月，史泰登島的一群家長就狀告市府，要求全面重開公校，法院還未就該案做出裁決。

教育局 公校 紐約市

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